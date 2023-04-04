Magasins spécialisés

La manière dont vous capitalisez sur un marché de niche définit votre avantage concurrentiel. Dans le contexte actuel de la distribution, il est essentiel pour les distributeurs spécialisés de travailler plus intelligemment pour conserver leur avance. Toutefois, au vu du nombre croissant de grands magasins, de magasins discount, ainsi que d’expériences d’achat globalisées disponibles sur le web, cela peut s’avérer compliqué. Notre gamme de solutions spécialisées permet aux magasins d’optimiser leurs bénéfices tout en anticipant l’évolution des exigences des consommateurs. Qu'il s'agisse de fidélisation, de gestion du personnel ou CRM, nous vous aidons à mettre en œuvre de nouveaux points de contact client, tels que des assistants personnels d’achat et des kiosques, s'appuyant sur le cloud, l’analytique et les technologies mobiles.