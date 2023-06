Une plateforme d'IA d'entreprise complète

Cognizant Neuro AI est une plateforme permettant d'accélérer la compréhension, l'utilisation et la personnalisation de modèles d'IA générative de pointe, afin de développer des solutions d'entreprise. Obtenez des résultats concrets de manière flexible, sécurisée, évolutive et responsable, tout en bénéficiant d'une visibilité et une gouvernance maximales. Qu'il s'agisse de processus augmentés par l'IA pour accélérer la productivité, de modèles pour trouver de nouvelles informations dans vos données ou d'agents autonomes pour développer des services au sein de votre entreprise, Neuro AI est conçue pour la mise en œuvre plus rapide et pertinente d'une stratégie d'IA générative d'entreprise.