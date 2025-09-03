Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6068d68" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@149298fc" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@63aa2352" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@13afc3af" Investor:innen
Gesundheitsdaten, Analysen und KI-Services 2025
Cognizant wurde im Healthcare Data, Analytics, and AI Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als Spitzenreiter eingestuft

Cognizant wurde für seine D&A-Lösungen mit KI-Ausrichtung für das Gesundheitswesen, sein robustes Partner-Ökosystem und die Einführung von Gemini Studios in seinen Cloud-Innovationslaboren und Kompetenzzentren ausgezeichnet.

Bericht lesen
HFS Horizons Insurance Services 2025-Abzeichen
Zurück zur Seite „Auszeichnungen“