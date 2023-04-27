KI-gesteuerte Streitbeilegung für nahtloses Kundenerlebnis
Dispute Management as a Service (DMaaS) ist eine KI-gestützte Business-Process-as-a-Service(BPaaS)-Lösung für mittelständische Banken. DMaaS baut auf der ServiceNow-Plattform auf und stützt sich auf die Fach- und Betriebsexpertise von Cognizant, um eine durchgängige Automatisierung zu bieten.
Hauptfunktionen:
- Plattform für das Management von Streitfällen, die Rückbuchungen, Ansprüche, Abstimmung und Berichterstattung abdeckt
- Nahtlose Integration mit globalen Zahlungsnetzwerken, darunter Visa, Mastercard, American Express und andere
- KI-gesteuerte Arbeitsabläufe mit agentischer KI und generativer KI (Gen KI), wodurch die manuelle Verarbeitung reduziert wird
- Eine einheitliche Schicht zur Automatisierung und Orchestrierung der Streitfallbeilegung
- Omnichannel-Aufnahme über Web, Mobilgeräte, Chatbot und IVR
- Integrierte Compliance-Rahmenwerke im Einklang mit Reg. II und Branchenvorgaben
- Ereignisgesteuerte Architektur und Echtzeitbenachrichtigungen für eine schnellere Falllösung