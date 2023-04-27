Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Dispute Management as a Service
KI-gesteuerte Streitbeilegung für nahtloses Kundenerlebnis

Dispute Management as a Service (DMaaS) ist eine KI-gestützte Business-Process-as-a-Service(BPaaS)-Lösung für mittelständische Banken. DMaaS baut auf der ServiceNow-Plattform auf und stützt sich auf die Fach- und Betriebsexpertise von Cognizant, um eine durchgängige Automatisierung zu bieten.

Hauptfunktionen:

  • Plattform für das Management von Streitfällen, die Rückbuchungen, Ansprüche, Abstimmung und Berichterstattung abdeckt
  • Nahtlose Integration mit globalen Zahlungsnetzwerken, darunter Visa, Mastercard, American Express und andere
  • KI-gesteuerte Arbeitsabläufe mit agentischer KI und generativer KI (Gen KI), wodurch die manuelle Verarbeitung reduziert wird
  • Eine einheitliche Schicht zur Automatisierung und Orchestrierung der Streitfallbeilegung
  • Omnichannel-Aufnahme über Web, Mobilgeräte, Chatbot und IVR
  • Integrierte Compliance-Rahmenwerke im Einklang mit Reg. II und Branchenvorgaben
  • Ereignisgesteuerte Architektur und Echtzeitbenachrichtigungen für eine schnellere Falllösung
Funktionen der Streitfallmanagement-plattform

Bietet eine umfassende Plattform für die Bearbeitung von Streitfällen, einschließlich Fallaufnahme, geringer Abschreibungen, Multichannel-Aufnahme, Rückbuchungsbearbeitung (Visa/Mastercard), API-Integrationen und durch Gen KI unterstützter Fallzusammenfassung.

Ein Mann und eine Frau stehen beisammen mit einem Laptop und diskutieren.
Implementierung von Self-Service- und unterstützten IVR-Journeys

Ermöglicht kundenfreundliche Streitfallbeilegung über Web-/Mobile-Self-Service, orchestrierte IVR-Anrufflüsse, Chatbot Journeys und optimierte Kundenkommunikation, um die Bindung zu verstärken und die Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Nahaufnahme von der Hand eines Mannes, die ein Handy hält.
Streitfallabwicklung

Deckt verwaltete Dienstleistungen für die Streitfallabwicklung ab, einschließlich standortbasierter Betriebsmodelle und des gesamten Schadenszyklus: Aufnahme, Untersuchung, vorläufige Kreditaufnahme, Absicherungen, Schiedsverfahren und Abstimmung.

Zwei Frauen, die im Serverraum miteinander reden.
Erleben Sie die Möglichkeiten der KI-gestützten BPaaS-Lösung für das Streitfallmanagement

Die BPaaS-Lösung für das Streitfallmanagement von ServiceNow und Cognizant verbessert die operative Effizienz, Einhaltung der Vorschriften und Kundenzufriedenheit für mittelständische Banken. Schauen wir uns einen Anwendungsfall an.

Zwei Frauen unterhalten sich an einem Schreibtisch, während sie auf ein Handy schauen.
Durchgängiger Streitbeilegungsrahmen

Wir definieren die effektivste Modernisierungs-Roadmap für Ihre Bedürfnisse und integrieren Technologie, Analysen und Managed Services – um Compliance zu optimieren, Kosten zu senken und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Zwei Fachmänner unterhalten sich, während sie auf ein Tablet schauen

Machen Sie den ersten Schritt

Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten im Bereich der Banking BPO-Services ist enorm und wächst ständig.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

