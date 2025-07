KI für Wachstum

*Gartner®, „Generative AI will radically change the nature of custom apps“ von Van Baker, 24. Januar 2025.

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.