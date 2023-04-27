Autonomie de l'IA physique d'entreprise

Convertir les capacités IA en action plus sûre et pilotée

Les modèles de pointe impressionnent déjà. Toutefois, vous devez bâtir vos systèmes pour permettre à l'IA de s'exécuter de manière fiable à l'étape de production. Cela concerne les workflows, les données, les permissions, les contrôles, les évaluations et la responsabilisation lorsqu'une décision entraîne des conséquences concrètes.

À ce niveau, les opérations physiques impliquent les critères les plus stricts. Une erreur n'implique pas une mauvaise réponse, mais une coupure d'alimentation, l'arrêt d'une chaîne voire un incident de sécurité. Le rôle de Cognizant en tant qu'AI Builder consiste donc à combler le fossé entre les capacités IA et la valeur de production.