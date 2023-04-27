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Autonomie de l'IA physique d'entreprise
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NOTRE POINT DE VUE

L'entreprise qui ne possède pas son intelligence devra la louer pour toujours

Toutes les entreprises industrielles majeures exécutent déjà plusieurs systèmes d'IA physique. La vision pointe les défauts dès leur apparition. Les modèles prédictifs anticipent les défaillances avec une précision déconcertante. Les jumeaux numériques simulent les actifs avec une admirable fidélité.
Chacun d'entre eux est brillant. Aucun d'eux ne partage ce qu'il sait. Résultat : une entreprise qui voit tout mais n'en déduit rien.
L'autonomie de l'IA physique d'entreprise est une approche architecturale qui garantit que chacun des systèmes IA déployés contribue à une intelligence institutionnelle unifiée que votre entreprise possède, pilote et développe sur le long terme.

Cognizant Intelligence Spine

Cognizant® Intelligence Spine est une surface de contrôle souverain qui unifie chaque IA agentique et physique que vous déployez en une intelligence institutionnelle unique que vous possédez et pilotez. 

Elle soutient chaque déploiement de l'IA (capteurs, vision, robotique, jumeaux numériques, systèmes SCADA, modèles agentiques) afin que chaque constat serve chaque décision. Chaque décision reste vôtre et chaque résultat alimente la mémoire institutionnelle que vous contrôlez.

Perception

Elle absorbe chaque signal physique (capteurs, vision, vidéo, systèmes SCADA, périphérie) dans une unique structure unifiée au sein de tous les environnements.

Raisonnement

Elle convertit les signaux bruts en intelligence opérationnelle enrichie de contexte, de causalité et de conséquence, avec une coordination transversale à tous les systèmes.

Gouvernance

Elle applique les permissions, les politiques, les pistes d'audit et le contournement humain afin que l'autonomie reste transparente par définition.

Mémorisation

Elle compile chaque information, décision et résultat dans une mémoire institutionnelle souveraine qui s'affûte à chaque cycle.

Principaux avantages de la plateforme

Ontologie d'entreprise souveraine

Établissez un unique cadre sémantique unifié pour toutes les IA physiques, agentiques et digitales, comme un tissu conjonctif d'intelligence qui met fin à la fragmentation à l'échelle de l'entreprise.

Icône de cerveau
Couche de mémoire unifiée

Assurez-vous que tous vos systèmes métier s'ancrent dans un contexte partagé afin que les décisions restent cohérentes et inscrites dans les mêmes données, quels que soient le domaine et le workflow.

Icône de serveur cloud
Gouvernance et traçabilité centralisées

Appliquez des permissions, diffusez des politiques et cultivez un registre inaltérable de chaque action au service de la conformité et de la responsabilisation.

icône de document vérifié
Résolution de conflit au niveau de l'entreprise

Résolvez et consignez les conflits entre les modèles et les agents IA en vous appuyant sur la politique institutionnelle. Vous tracerez ainsi une voie d'apprentissage ininterrompue.

Icône de chat
Raisonnement coordonné entre systèmes

Accédez au raisonnement multidomaine afin que les systèmes IA de votre entreprise s'appuient sur un contexte partagé et qu'ils génèrent des résultats cohérents, exempts de tout conflit.

Icône de tête humaine
Contexte partagé en temps réel

Cultivez la synchronisation entre vos systèmes grâce à un contexte aux dimensions de l'entreprise afin que chaque décision soit motivée par la même réalité au même moment.

Icône de documents
RÔLE D'UN AI BUILDER

Convertir les capacités IA en action plus sûre et pilotée

Les modèles de pointe impressionnent déjà. Toutefois, vous devez bâtir vos systèmes pour permettre à l'IA de s'exécuter de manière fiable à l'étape de production. Cela concerne les workflows, les données, les permissions, les contrôles, les évaluations et la responsabilisation lorsqu'une décision entraîne des conséquences concrètes.

À ce niveau, les opérations physiques impliquent les critères les plus stricts. Une erreur n'implique pas une mauvaise réponse, mais une coupure d'alimentation, l'arrêt d'une chaîne voire un incident de sécurité. Le rôle de Cognizant en tant qu'AI Builder consiste donc à combler le fossé entre les capacités IA et la valeur de production.

En voir plus
CHAMP D'APPLICATION

Conçue pour des opérations immanquables

Utilities

Modernisation du réseau, prévention des feux de forêt, maintenance prédictive des actifs, gestion distribuée de l'énergie.

Pétrole et gaz

Surveillance de l'intégrité des pipelines, inspection autonome, intelligence du système de sécurité, conformité environnementale.

Industrie

Contrôle qualité autonome, maintenance prédictive, intégration des processus robotiques, optimisation des rendements.

Logistique

Opérations d'entrepôt autonomes, intelligence du parc, optimisation du dernier kilomètre, visibilité de la chaîne logistique.

Transport

Opérations de parc autonomes, surveillance d'infrastructure, opérations portuaires, intelligence de routage en temps réel.

Défense et aérospatiale

Inspection autonome, IA indispensable, systèmes souverains avec pilotage institutionnel intégral.

Santé et industrie pharmaceutique

Opérations autonomes en laboratoire, robotique clinique, intelligence de la chaîne logistique, traçabilité souveraine des politiques.

Grande distribution et biens de consommation

Surveillance critique de sécurité, automatisation de la conformité règlementaire, inspection autonome, gouvernance des jumeaux numériques.

Points de vue

UTILITIES

Tout percevoir sans rien déterminer

Les services publics capturent plus de données que jamais. Pour autant, les informations stratégiques restent fragmentées sur plusieurs systèmes, ce qui limite la capacité d'anticipation des risques au niveau de ces systèmes.

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Paysage urbain futuriste avec des nœuds réseau luminescents qui se reflètent sur l'eau.

INDUSTRIE

Intelligence isolée dans l'atelier

Les usines déploient des IA avancées partout, mais sans partage de la compréhension, l'intelligence reste locale, ce qui nuit à l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise.

En savoir plus
Des bras robotiques assemblent des composants sur le tapis roulant d'une usine automatisée.

ÉNERGIE

Intelligence réseau sans coordination

L'IA optimise les décisions à tous les niveaux de ressources, mais sans contexte partagé, chaque système optimise de son côté, ce qui crée des lacunes dans les réponses au niveau de l'entreprise.

En savoir plus
Une raffinerie industrielle avec des pipelines et des rais de lumière au crépuscule.

INDUSTRIE

Désaccord entre systèmes intelligents

Sans coordination, de puissants systèmes décisionnels génèrent des recommandations contradictoires, des retards, de l'inefficacité et un déficit d'apprentissage d'entreprise.

En savoir plus
Atelier avec des robots et des ouvriers sous un éclairage bleu.

Devenez propriétaires de votre propre intelligence opérationnelle

Les entreprises qui atteignent l'autonomie de l'IA physique ne se contentent pas d'opérer plus efficacement. Elles deviennent cognitivement souveraines. Elles possèdent l'intelligence produite par leurs opérations physiques. Cette intelligence se développe avec chaque capteur, chaque développement et chaque décision. 

Il s'agit d'un avantage opérationnel. Construisons-le.

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