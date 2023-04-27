Passer au contenu principal Skip to footer
Neuro Edge
Accélérez le délai de rentabilisation pour l'IA à la périphérie industrielle

L'IA et l'edge computing sont en passe de devenir les tendances technologiques les plus importantes du moment. Mais de nos jours, créer des solutions d'IA à la périphérie est une tâche ardue, car l'environnement à la périphérie connaît un certain nombre de contraintes en matière de puissance de calcul, de mémoire et de bande passante, sans parler des limites inhérentes aux outils d'IA générative basés sur le cloud.

La plateforme Neuro Edge simplifie et accélère le développement et le déploiement d'applications et de services à la périphérie. Elle orchestre des solutions de bout en bout qui permettent de traiter les données en temps réel, d'améliorer la confidentialité des données, de réduire les coûts de bande passante et de renforcer la résilience opérationnelle. Les entreprises peuvent ainsi exploiter la puissance de la périphérie et développer leur activité.

Principaux avantages de Neuro Edge

Neuro Edge renforce l'ensemble de la chaîne de valeur, des puces et des appareils aux déploiements d'applications et de solutions d'entreprise. Cette approche rationalisée accélère les opérations et favorise la croissance.

Rationalisation du cycle de vie des applications

Simplifie et accélère la conception, le développement, le déploiement et l'exploitation des applications d'IA à la périphérie.

Simplification de l'IA générative pour les applications à la périphérie

Fournit des modèles, des frameworks et des exemples qui répondent à la plupart des défis complexes liés à la mise en œuvre de l'IA générative à la périphérie, afin que vous puissiez vous concentrer sur la valeur commerciale plutôt que sur les difficultés techniques.

Amélioration du suivi du comportement et des retours d'expérience

Permet aux agents de surveillance d'observer les comportements et de créer une boucle de retour d'expérience pour une amélioration continue.

Modèles sectoriels

Conçus pour les architectures de référence et les exemples d'applications afin de se concentrer sur les besoins spécifiques de l'industrie.

Amélioration des intégrations API

Offre des intégrations API transparentes avec l'écosystème à la périphérie, notamment les capteurs, les fournisseurs de processeurs, les appareils à la périphérie, les applications d'entreprise, etc.

