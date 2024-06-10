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Secteurs d'activité
Contact

Secteurs différents. Mêmes objectifs en matière de digital.

Chaque secteur est unique et répond à diverses exigences métiers.

Pourtant, la plupart des entreprises font face au même double impératif  : faire évoluer leur modèle économique et trouver de nouveaux leviers de croissance, tout en offrant des produits de qualité et la meilleure expérience client possible.

Cognizant associe la puissance du numérique à sa démarche consultative unique pour aider ses clients de différents secteurs à concevoir, créer et gérer des entreprises toujours plus innovantes.

Nos secteurs d'activité

Industrie automobile

Cognizant collabore avec les constructeurs, fournisseurs et concessionnaires pour définir leurs stratégies, développer des solutions destinées aux marchés émergents et maintenir les technologies à la pointe de la digitalisation.

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personne qui lance la recharge d'une voiture électrique avec un téléphone portable
Banque

Rationalisez vos processus inefficaces grâce à des stratégies et solutions pour développer votre entreprise et maintenir vos clients au cœur de vos activités.

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chef servant une assiette de nourriture à une femme
Marchés de capitaux

Proposez des solutions qui fidélisent votre clientèle, favorisent les relations à long terme et augmentent votre rentabilité.

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Image d'un gratte-ciel
Communication, médias et technologie

Concevez des expériences client personnalisées et rationalisez vos opérations pour bénéficier de nouvelles possibilités de monétisation des informations et obtenir des résultats tangibles.

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personnes travaillant au centre d'assistance
Biens de consommation

Développez votre culture numérique grâce à des stratégies et solutions vous permettant de rester en contact avec vos clients.

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garçon regardant dans un réfrigérateur
Éducation

Outils en ligne ou formations présentielles, nous proposons les dernières solutions digitales afin de renouveler l'expérience d'apprentissage.

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hommes et femmes portant un appareil d'IA
Santé

L’hypercollaboration nécessaire dans le secteur de la santé comporte de nombreux défis. Nous facilitons l'intégration en modernisant votre écosystème informatique afin de le renforcer et de générer de la croissance.

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Médecin à l'hôpital tenant le pied d'un bébé
Information

Des entreprises comme la vôtre ont révolutionné le partage d'information. Pour conserver et renforcer votre avance digitale, contactez nos experts.

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Consulter des données sur une tablette
Assurance

Votre secteur d'activité est sur le point de subir un bouleversement technologique considérable. Repensez votre mode de fonctionnement avec nos dernières solutions digitales.

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Flou cinétique d'un train se déplaçant dans un tunnel
Industrie pharmaceutique

Intégrez le digital dans votre stratégie pour créer une entreprise plus intelligente et plus performante et améliorez ainsi les résultats pour les patients.

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Vue microscopique d'un organisme sur une lame.
Industrie

Nous fournissons les nouvelles compétences et technologies numériques qui aident les fabricants à prendre des décisions commerciales basées sur des données contextuelles en temps réel.

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des ingénieurs surveillant des processus de production
Industrie du pétrole et du gaz

En se rééquipant pour l'ère digitale, les fournisseurs de pétrole et de gaz peuvent proposer davantage d'options énergétiques, réduire les coûts et améliorer la satisfaction client.

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Un travailleur en tenue de protection et casque blanc actionnant une soupape de décharge
Distribution

Nos innovations en matière de gestion de la chaîne logistique, merchandising, e-commerce et mobilité aident les distributeurs à s'adapter à l'évolution rapide des besoins de leurs clients.

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femme achetant des vêtements dans un magasin
Transport et logistique

Nos perspectives sur les affaires et le digital peuvent vous aider à renforcer votre chaîne logistique, à gagner en visibilité et à améliorer les performances de votre entreprise.

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Une vue de l'intérieur d'un conteneur de deux employés travaillant sur une liste de contrôle.
Tourisme et hôtellerie

La reprise et la croissance sont à la portée de ceux qui peuvent offrir des expériences hors pair et une plus grande efficacité grâce au numérique. Envisageons ensemble des solutions stratégiques tournées vers l'avenir.

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Couple marchant dans une grotte de glace
Utilities

Des attentes dépassées à la construction de réseaux à toute épreuve, Cognizant dispose d'une solide expérience de collaboration avec certaines des plus grandes entreprises de services publics au monde.

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Guirlande d'éclairage décoratif dans un jardin ouvert

Actualités

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