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Data Management
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Gestion des données

L'offre de data management de Cognizant vous aide à réinventer votre environnement de données, en transformant même les données les plus complexes, désorganisées et fragmentées en un écosystème unifié, fiable, conforme aux réglementations liées à la vie privée. Simplifiez le processus de transformation de vos données, offrez des expériences client exceptionnelles et tirez parti d'une puissante source d'informations exploitables pour une prise de décision agile, tout en atténuant les risques et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Nos compétences

Regrouper toutes les données de l'entreprise

Mettre en place une seule source de données pour l'ensemble de l'entreprise (données clients, actifs, fournisseurs et données de référence), afin que chacun puisse prendre des décisions stratégiques sur la base de toutes les données disponibles.

Gérer les données des produits plus facilement

Créer une seule source d'informations sur les produits afin de faciliter la vente.

Mieux comprendre vos clients

Mieux comprendre le profil type de vos clients ainsi que leurs pain points afin de créer des expériences hyper-personnalisées.

Des data fiables pour de meilleures insights

Garantir l'exactitude, la complétude, la cohérence et la pertinence des données afin d'éviter des erreurs coûteuses pour l'entreprise.

Répondre aux exigences en matière de respect de la vie privée et de conformité

Empêcher les violations de données et éviter les sanctions réglementaires en établissant un cadre clair pour la gestion et la protection des données et en garantissant leur intégrité, leur sécurité et leur conformité.

Garantir la confidentialité des données

Préparez le futur de vos investissements dans les données en vous attaquant aux failles générées par les fuites de données, la conformité, les risques éthiques et de réputation, y compris les problématiques pouvant découler de l'utilisation de l'IA générative.

Maîtrise totale des données

Prendre des décisions fondées sur des données fiables - surveiller, mesurer et comprendre la qualité, la performance et le comportement des données au sein de l'infrastructure de données de votre organisation alors qu'elles se déplacent à travers différents pipelines et systèmes.

Résultats concrets et ROI important

Un impact réel

50 %

de prospects générés en plus dès la première année

3M$

d'économies annuelles sur les dépenses opérationnelles

60 %

de réduction du temps jusqu'au time to market via les canaux digitaux

Nos partenaires

Grâce à nos partenariats et alliances stratégiques avec les plus grands acteurs du marché, nous pouvons vous offrir à nos clients des services et des solutions globales et intégrées. Parmi nos partenaires :

Leadership

Diptesh Singh

Global Sales Leader | Data and Visualization Offering

Diptesh Singh

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