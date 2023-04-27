Passer au contenu principal Skip to footer
Accélérez la transformation basée sur l'IA

Le groupe de travail ServiceNow de Cognizant permet aux entreprises de décloisonner et de libérer les renseignements en proposant les expériences les plus complètes de l'écosystème ServiceNow.
En tant que premier partenaire à commercialiser ServiceNow Workflow Data Fabric et l'IA agentique, nous accélérons l'adoption de l'IA grâce à notre vaste expertise sectorielle, à nos plateformes propriétaires basées sur l'IA et à WorkNEXT™ Digital Workplace Services.
Encouragez la fluidité digitale, activez l'hyperproductivité et concevez une entreprise avec un partenaire ServiceNow qui assure une innovation continue tout au long du parcours digital.

Notre partenariat avec ServiceNow

70+

architectes certifiés

2 600+

spécialistes ServiceNow

14 000+

Certifications et homologations sectorielles et ServiceNow

4,5

de taux de satisfaction client (CSAT)

Partenaire mondial ServiceNow d'excellence pour les talents, année 2025
Badge Partenaire mondial ServiceNow pour les workflows client, année 2025
Badge Partenaire mondial ServiceNow pour les workflows créateurs, année 2025
Partenaire ServiceNow APAC pour la valeur client en IA générative, année 2025
Partenaire ServiceNow Amériques pour les workflows technologiques, année 2025

Conçu avec ServiceNow. Certifié par ServiceNow.

Nos offres tirent parti de la puissance de la plateforme ServiceNow pour surmonter les défis les plus complexes de tous les secteurs. Elles vous aident ainsi à améliorer les expériences, à rationaliser les opérations et à libérer une nouvelle forme de valeur ajoutée.

Obtenez rapidement des informations sur la maturité de la gestion d'actifs

Cognizant Asset Maturity Assessment évalue rapidement la maturité de tous les actifs afin d'accompagner la réalisation de la feuille de route et de détecter des opportunités financières. 

  • Amortissez la perte d'actifs matériels
  • Améliorez le stockage des actifs en effectuant un audit des stocks et par la prédiction des futures demandes d'actifs
  • Utilisez un workflow et l'automatisation pour réserver, suivre la livraison et contribuer à la prédiction des niveaux de stock
Rationalisation de l'intégralité de l'expérience de vente au détail

Stores 360 prend en charge chaque point de contact de la chaîne de valeur de la vente au détail, pour des opérations efficaces et sans friction.

  • 20 % de réduction du délai d'ouverture d'un nouveau magasin
  • 10 % de diminution des tournées de camions
  • 98 % de disponibilité des actifs
Réduisez les efforts pour améliorer votre surface d'attaque

Cognizant Cybersecurity Hardening transforme la gestion des vulnérabilités en retraçant automatiquement les données, en hiérarchisant les risques et en rationalisant la remédiation.

  • Augmentez la précision des vecteurs d'attaque critiques
  • Réduisez le temps de correction des vulnérabilités et des failles de sécurité critiques
  • Augmentez l'efficacité avec l'automatisation des tâches d'analyste
Transformez l'expérience utilisateur en avantage stratégique

Cognizant UX Design propose un portail sur mesure centré sur l'humain, aligné sur l'éthique de votre entreprise pour encourager une adoption ferme en interne et une main-d'œuvre unifiée.

  • Réduisez les coûts d'assistance informatique par la rationalisation des workflows et des ressources en un portail unique
  • Améliorez la satisfaction utilisateur en activant des capacités en libre-service
  • Réduisez les inefficacités opérationnelles en éliminant les processus manuels et les expériences fragmentées
Augmentez la visibilité des changements applicatifs

Cognizant Unified DevOps comble l'écart entre développement applicatif et opérations informatiques afin d'automatiser des processus redondants et les technologies déconnectées.

  • Optimisez la gestion des coûts avec des calculs automatisés du coût total de possession
  • Rendez votre entreprise plus proactive et stratégique avec des indicateurs de performances des applications en temps réel
  • Améliorez la visibilité des changements applicatifs, la standardisation des processus et les décisions de développement
Nos compétences

Optimisation des processus

Encouragez une transformation rapide en surmontant les défis hautement prioritaires et en concrétisant une feuille de route de maturité stratégique qui améliore chaque expérience.

Conception d'expériences

Transformez la consommation de services avec des expériences intelligentes et intuitives qui favorisent l'implication et le libre-service à tous les niveaux de l'activité. 

Innovation IA

Accélérez le délai de rentabilisation et maximisez l'impact commercial en unifiant les données sur l'ensemble des systèmes et en autorisant les agents IA à intervenir à grande échelle.

Cognizant Academy for ServiceNow

Accélérez les compétences exploitables et permettez la croissance de l'activité grâce à des expériences personnalisées d'éducation et de formation par le premier partenaire de formation ServiceNow autorisé.

