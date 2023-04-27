L'exploitation informatique produit des résultats concrets pour l'entreprise

La plateforme Cognizant Neuro® IT Operations utilise des outils basés sur l'IA qui améliorent la résilience, réduisent la complexité et donnent une visibilité totale sur les opérations informatiques. Grâce à une approche automatisée, reproductible et en constante évolution, la gestion de votre entreprise devient plus intelligente et plus sûre.

Cette plateforme jette les bases d'une entreprise numérique prête pour l'avenir.