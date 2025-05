Google Cloud Business Group

Cognizant® Skygrade™ simplifie la modernisation, la migration et la gestion de vos plateformes et applications cloud. Avec une vision unifiée entre les domaines et les AIOps, elle vous garantit une entreprise compétitive et parée pour l'avenir. Notre plateforme accélère le retour sur investissement, améliore l'efficacité du cloud et réduit la complexité des infrastructures multicloud et edge.