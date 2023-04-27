Services d'infrastructure IT
Nos offres
Gardez une longueur d'avance
Les demandes des entreprises ne cessent d’évoluer, et votre infrastructure doit aller plus loin pour vous permettre de conserver une longueur d’avance sur la concurrence. Les services de cloud et d’infrastructure de Cognizant maintiennent la continuité des activités métier, revigorent la productivité de vos collaborateurs, contribuent à l’intégration de vos départements et de vos équipes et assurent l’évolution future de votre entreprise.
Adaptez votre lieu de travail à la nouvelle réalité
WorkNEXT™, la suite de solutions pour les environnements de travail digitaux de Cognizant, offre à vos collaborateurs des expériences personnalisées de manière intégrée, en tout lieu, à tout moment et sur tout appareil. En plus de tirer parti de l'IA, de l'analyse et de l'automatisation, nos solutions vous permettent également de :
- Favoriser la collaboration à distance grâce aux modèles de travail flexibles
- Améliorer la productivité des collaborateurs
- Résoudre plus rapidement les problèmes des collaborateurs
- Créer des espaces de travail intelligents qui favorisent la créativité, l'innovation et la collaboration
Développez les expériences à grande échelle
Gestion des services d'entreprise : à mesure que le volume et le débit des données et des interactions augmentent, les départements et les équipes de votre entreprise doivent être intégrés. La gestion des services et l’intelligence artificielle (IA) doivent être mises en place pour offrir des services fluides et intelligents.
Cognizant peut contribuer à renforcer les points d'intégration à l'échelle de l'ensemble de votre structure. Nous proposons une gestion des services de nouvelle génération et des plateformes spécialement conçues pour les secteurs de la santé, des services financiers et des assurances. Nous proposons également des services d'automatisation et d'IA, d'intégration et de gestion des services (SIAM), de DevOps, et des services de respect des normes en matière de risque/conformité/réglementation.
ServiceNow : profiter pleinement de ServiceNow suppose une approche nouvelle, stratégique et éclairée de la modernisation de l'entreprise. L'approche consultative de Cognizant vous aide à créer des workflows numériques basés sur la puissance et la flexibilité de la plateforme Now®, et à les exécuter à grande échelle dans toute votre organisation.
Notre partenariat et notre collaboration avec ServiceNow nous permettent de continuer à obtenir des résultats fructueux. Grâce à la solution Now Platform®, nous créons des workflows numériques qui transforment les processus et offrent les expériences dont les employés ont besoin et que les clients attendent.
Intégrez le numérique
Services Edge : alors qu'en périphérie du réseau interne, les utilisateurs ne cessent de produire, traiter et consommer toujours plus de données en temps réel, les entreprises les plus performantes construisent des services d'infrastructure « edge-to-core » en adoptant une vision orientée de l'extérieur vers l'intérieur. Les services Edge de Cognizant offrent des solutions gérées d'informatique en périphérie, ainsi que des solutions, des plateformes et des services gérés de traitement local/central des données, assortis de variantes spécifiques selon les secteurs d'activité et les besoins d'extension.
Cloud hybride : l’offre Hybrid Cloud de Cognizant fournit un portefeuille complet de services de conception, création, migration et gestion dans des environnements cloud publics et privés. Elle établit le fondement des opérations adaptées au digital en transformant l’infrastructure informatique héritée en modèle d’exécution en tant que service évolutif. Elle vous permet également de choisir l’option qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.
Nos partenaires
Grâce à nos partenariats et alliances stratégiques avec les plus grands acteurs du marché, nous pouvons vous offrir à nos clients des services et des solutions globales et intégrées. Nos alliances stratégiques avec les plus grandes entreprises mondiales nous permettent de proposer des solutions complètes à tous vos problèmes métier et IT.
Pleins feux sur les partenaires
Cognizant est partenaire privilégié en matière de conseil et revendeur des solutions Amazon Web Services (AWS) qui propose une plateforme d'infrastructure fiable, évolutive et à faible coût dans le cloud.
Actualités
Consultez les actualités de Cognizant
Tenez-vous informé de nos derniers projets et progrès.
Obtenez les réponses à vos questions
Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.