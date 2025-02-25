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Salesforce
Fournir des solutions de pointe et optimiser l'ensemble du parcours client en ligne.

En tant que partenaire stratégique de Salesforce, nous améliorions la qualité et la précision des interactions entre parties prenantes grâce aux technologies avancées et à l'analyse des données en temps réel. En nous appuyant sur l'environnement Salesforce, sur notre expertise en matière d'expérience client, notre approche du conseil et sur des technologies intuitives, nous créons de nouvelles expériences digitales d'une toute autre envergure pour vos clients. Appartenant au plus vaste vivier de consultants certifiés Salesforce du secteur, nos designers, experts technologiques et métiers apportent de solides perspectives sectorielles à nos clients internationaux. Ils exploitent la plateforme de développement rapide d'applications de Salesforce pour créer une expérience client moderne, optimiser les ventes et le marketing et lancer des communautés de collaboration. Ils sont à l'origine d'offres commerciales disruptives, basées sur des outils UX tels que Salesforce Lightning et des technologies d'IA telles que Salesforce Einstein.

logo Salesforce
Cognizant nommée leader dans le rapport Avasant Veeva Digital Services 2025 RadarView

Cette distinction témoigne de l'expertise, de l'innovation et de l'impact indéniables de Cognizant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Notre pratique exhaustive des services Veeva englobe les clouds de développement et commerciaux, soutenus par un centre d'excellence expérimenté ainsi qu'un important vivier de professionnels certifiés, notamment des experts Vault, CRM et spécialisés dans des modules précis. L'attention particulière portée par Cognizant sur l'expérience utilisateur, l'automatisation réglementaire et l'engagement omnicanal font de nous des partenaires fiables des sociétés pharmaceutiques à l'avant-garde de la santé digitale du futur.

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badge Avasant Leader 2025
logo de l'isg
Cognizant nommé « Leader » de l'écosystème Salesforce 2025 par ISG

Pour la troisième année consécutive, Cognizant se classe parmi les leaders du rapport ISG Provider Lens™ 2025 sur les partenaires de l'écosystème Salesforce sur les marchés américain, britannique et allemand. Le rapport met en avant notre portefeuille riche et diversifié dans 12 quadrants de services de mise en œuvre Salesforce spécifiques : multicloud basé sur l'IA, clouds sectoriels, marketing et commerce enrichis par l'IA et services gérés d'application pour les grandes entreprises. Ce portefeuille nous permet d'évoluer constamment et d'offrir des services de pointe à nos clients.

Lisez le rapport pour en savoir plus sur les atouts uniques des offres Salesforce de Cognizant.

Combler les lacunes de la santé aux États-Unis avec l'IA générative

Ce livre blanc récemment publié par Avasant, commandité par Cognizant, explique comment l'intégration de l'IA générative peut améliorer l'accès aux soins et l'égalité dans ce domaine (notamment dans le cas des déserts médicaux) en offrant des prestations personnalisées via des interventions pilotées par les données et l'investissement dans les infrastructures.

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Combler les lacunes de la santé aux États-Unis avec l'IA générative
Personnalisation en temps réel

Avec le Salesforce Data Cloud Navigator de Cognizant, vous pouvez identifier plus rapidement les cas d'utilisation métier efficace, grâce à des outils d'harmonisation des données fiables de Salesforce.

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Collaborateur effectuant une présentation sur écran
MuleSoft : l'intégration à grande échelle

MuleSoft ayant rejoint le groupe Salesforce, la plateforme Anypoint est encore mieux positionnée pour aider votre entreprise à consolider ses données, qu'elles proviennent du Cloud ou de systèmes hérités. Cognizant possède l'expérience nécessaire pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme Anypoint dans votre transformation digitale.

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Femme travaillant à un bureau
NOS OFFRES ET SOLUTIONS

Une force digitale de transformation

Cognizant aide les entreprises à proposer des expériences attrayantes à leurs clients, en développant des capacités avancées basées sur des technologies intuitives. Notre approche ciblée aide nos clients à créer des produits et services sectoriels connectés , en mettant l'accent sur les solutions cloud comme Salesforce Industry Cloud, Marketing Cloud, Revenue Cloud, Commerce Cloud et MuleSoft.

Avec l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, des dépenses médicales et de l'évolution rapide des réglementations, les entreprises pharmaceutiques ont besoin de solutions innovantes et intuitives pour la prise en charge et la gestion des patients.

Cognizant se différencie par ses vastes capacités numériques et sa présence mondiale et aide ses clients à obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Parmi nos clients figurent la plupart des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde, ce qui fait de nous le partenaire idéal pour intégrer le numérique dans la stratégie d'entreprise de nos clients et créer des offres et expériences intelligentes. Nos offres et solutions incluent :

  • Patient Prime — Une suite de solutions de services aux patients, pour une meilleure expérience et de meilleurs résultats pour les patients 
  • Cognizant MedVantage® — Solution cloud intégrée de gestion des services et des plaintes
  • TherapyCare Next — Transformation numérique de la thérapie cellulaire pour un meilleur avenir

Alors que les nouvelles compétences et technologies numériques transforment l'industrie manufacturière, les usines intelligentes et connectées sont le fer de lance de l'industrie 4.0. Les industriels élaborent des stratégies basées sur des données en temps réel et Cognizant aide ses clients à opérer cette transition.

Pour relever les plus grands défis de l'industrie , nous offrons des solutions complètes de nouvelle génération qui répondent aux besoins de nos clients en matière de fabrication industrielle ou procédés. Elles vont de la gestion des opérations sur le terrain à l'amélioration de la productivité, en passant par l'optimisation des coûts. Nos solutions garantissent le plus haut niveau de sécurité et de conformité des données. 

Découvrez nos dernières offres :

  • Cognizant Utility Next – Un accélérateur de solutions axé sur l'industrie pour la transformation la gestion digital des services publics (utilities).
  • Cognizant AutoCX Elevate – Rationaliser l'expérience du service connecté pour les clients, les concessionnaires et les équipementiers
  • Modèle de revenu pour l'industrie – Une offre Cognizant Advanced Technology Group (ATG) qui associe des processus intelligents sur mesure, des accélérateurs et des intégrations à des services de conseil de classe mondiale afin d’accélérer les résultats pour les clients avec Salesforce Revenue Cloud.
  • WasteVantage – Un accélérateur de service sur site destiné à la gestion de bout en bout du cycle de vie des déchets. Lire la vidéo >>
  • MfgVantage – Une solution cloud de service sur site qui répond aux difficultés de l‘industrie manufacturière et à l'exécution de la technologie des services sur site.
  • Gestion des concessionnaires – Une solution mobile pour piloter les opérations des concessionnaires de l'industrie automobile avec la gestion des leads et une meilleure expérience client, qui gére également les ventes de véhicules et les rendez-vous du service après-vente.

Le secteur de la banque et des services financiers a connu une transformation numérique cohérente et sans précédent. Ces dix dernières années, les services bancaires sont passés du physique à l'internet et au mobile, rendant les principales transactions quotidiennes plus simples et plus rapides.

En plaçant le client au centre de ses préoccupations, Cognizant a aidé ses clients à relever les défis, à rationaliser leurs processus grâce au CRM de Salesforce et à des stratégies intégrées qui accélèrent la croissance de l'entreprise. Que votre priorité soit les services bancaires aux particuliers ou aux entreprises, nous créons des expériences nouvelle génération de bout en bout qui améliorent les opérations et la satisfaction client. Voir nos offres :

  • Mortgage 360 — Un hub numérique basé sur la plateforme Salesforce pour les intermédiaires, les notaires, les apporteurs d'affaires de la chaîne de valeur hypothécaire et conçu pour les processus B2B et B2B2C.
  • Loan Origination Collaboration — Cette solution unique aide les banques à régler les prêts plus rapidement, grâce au numérique.
  • Mortgage Collaboration 
  • nCino TiB 
  • Digital Mortgage Appraisal Portal — La solution simple de Salesforce qui rationalise et numérise le processus d'évaluation des prêts hypothécaires en réduisant le temps de traitement des demandes et en augmentant la productivité, au bénéfice des prêteurs comme des emprunteurs.
  • Mortgage Business Accelerator — Le Mortgage Business Accelerator de Cognizant aide les prêteurs à traiter les intermédiaires comme des clients, en nouant une solide relation B2B et en favorisant l’engagement et les ventes.
  • Finsuprema — Un accélérateur de solutions basé sur Salesforce Financial Service Cloud qui transforme l'expérience des clients des banques de détail et offre une valeur supérieure aux clients grâce à des services bancaires hautement personnalisés et à l'automatisation des prestations.
  • Advisepro — Une solution de gestion de patrimoine numérique basée sur Salesforce Financial Services Cloud qui apporte une valeur ajoutée supérieure aux clients grâce à des conseils en gestion de fortune hautement personnalisés, une meilleure expérience client, l'engagement des employés et le respect des réglementations.

S'appuyant sur des technologies Salesforce robustes et un écosystème numérique complet, Cognizant vise à accélérer la croissance de ses clients du secteur de l'assurance à travers le monde.

Nous réunissons spécialistes, distributeurs, processus d'indemnisation et IA pour permettre aux compagnies d'assurance de fournir un service client de premier ordre tout en gardant une longueur d'avance sur leurs concurrents. Découvrez nos offres :

  • InsurElevate – Une solution sectorielle de gestion du cycle de vie des polices d'assurance de bout en bout
  • Cognizant Intelligent Interactions – Une solution numérique tout-en-un pour transformer la productivité des agents grâce à des technologies disruptives telles que les chatbots et l'IA avancée, qui englobe le cloud, l’omnicanal, le self-service et les capacités cognitives. Lire la vidéo >>
  • Digital Employee Hub – Une solution d’espace de travail numérique qui fournit des données exploitables automatisées ainsi que des informations contextuelles permettant une collaboration et une productivité accrue, en s'appuyant sur Salesforce Einstein.
  • Chat Chef – Framework automatisé capable de transmettre à un agent humain facilement et en temps réel les conversations avec les clients, en fonction du contexte et de la complexité.
  • Cognizant Rapid Forms – Une solution simple pour recueillir les interactions clients et créer des parcours attrayants avec une interface utilisateur intuitive.

Le Covid-19 a modifié la dynamique entre les marques et les clients, obligeant les opérateurs mobiles à trouver de nouveaux moyens de créer de la valeur et d'offrir des expériences omnicanales personnalisées et transparentes. En s'appuyant sur l'expertise de Salesforce Marketing Cloud, Cognizant conçoit des solutions CX basées sur les données, permettant à ses clients de monétiser leurs connaissances et d'obtenir des résultats concrets grâce à deux offres :

  • SubscriberX — Une solution intégrée qui permet aux services marketing de développer leur base d'abonnés, d'augmenter leurs revenus et de fidéliser leurs clients.
  • Revenue Management Framework for Technology — Une offre Cognizant Advanced Technology Group (ATG) qui associe des processus intelligents sur mesure, des accélérateurs et des intégrations à des services de conseil de classe mondiale afin d’accélérer les résultats pour les clients avec Salesforce Revenue Cloud.

Alors que les consommateurs effectuent l'essentiel de leurs achats en ligne, les distributeurs affichant une croissance exceptionnelle tirent des canaux digitaux une part plus importante de leurs ventes. Pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, les entreprises doivent constamment réinventer leurs produits et améliorer leur chaîne logistique et leurs processus de gestion des stocks.

Les solutions de Cognizant utilisent une approche nouvelle pour relever les défis uniques de ses clients du secteur de la distribution et des biens de consommation. Nos offres basées sur des données se concentrent sur ce qui compte le plus, l'expérience de l'utilisateur final, tout en aidant les détaillants à maîtriser leurs coûts. Notamment :

  • OmniServe Next – Une solution de service multicanal pour les entreprises, tirant parti de l'IA prédictive et générative.
  • Lightning Lobby - Une solution pour le commerce interagit avec les clients sur plusieurs canaux et terminaux, offrant une vue à 360 degrés du client. Elle peut également gérer les produits, les promotions et les prix.

Les avancées en matière de cloud, de numérique et d'IA permettent aux centres d'expérience client de créer des parcours personnalisés et de la valeur, ainsi que des services favorisant l'évolutivité, la rapidité et l'alignement des équipes.

Découvrez nos solutions basées sur l'intuition permettant d'apporter la bonne technologie aux bons utilisateurs pour des résultats ciblés plus rapides :

  • Cognizant Intelligent Interactions — Une solution tout-en-un pour transformer la productivité des agents grâce à des technologies disruptives telles que les chatbots et l'IA avancée.
  • Atlas Framework® — Un cadre de prestation de services Salesforce de pointe, spécialement conçu pour les activités de transformation de bout en bout des projets Salesforce. Lire plus
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Ils savent ce que représente la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos services répondant aux meilleurs standards du marché.

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