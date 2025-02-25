Le secteur de la banque et des services financiers a connu une transformation numérique cohérente et sans précédent. Ces dix dernières années, les services bancaires sont passés du physique à l'internet et au mobile, rendant les principales transactions quotidiennes plus simples et plus rapides.

En plaçant le client au centre de ses préoccupations, Cognizant a aidé ses clients à relever les défis, à rationaliser leurs processus grâce au CRM de Salesforce et à des stratégies intégrées qui accélèrent la croissance de l'entreprise. Que votre priorité soit les services bancaires aux particuliers ou aux entreprises, nous créons des expériences nouvelle génération de bout en bout qui améliorent les opérations et la satisfaction client. Voir nos offres :