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Data et Intelligence artificielle
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Maximisez le pouvoir et la promesse de l'IA

Le secret pour réussir ? Transférer les tâches routinières à l'IA et exploiter le machine learning pour prendre de meilleures décisions.
Chez Cognizant, nous mettons notre expertise et notre innovation au service des entreprises via nos solutions d'IA pour une prise de décision plus éclairée, fiable et sûre. Profitez également d'une automatisation intelligente pour faire évoluer vos opérations et votre expérience client.

Études de cas sur l'IA

Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour trouver des solutions d'IA qui résolvent leurs problématiques les plus critiques. Où que vous en soyez dans votre parcours de données et d'IA, nous pouvons vous aider.

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Assurance et ingénierie qualité

L'assurance et ingénierie qualité de Cognizant – notre approche globale d'écosystème pour atteindre et maintenir la qualité des processus, applications et systèmes au sein d'une entreprise – aide les entreprises de tous secteurs à exploiter la vitesse du numérique. Simplifiez et modernisez, améliorez la CX et accélérez les changements commerciaux et technologiques avec l'assurance et ingénierie qualité.

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Durabilité

Les services de conseil et solutions de Cognizant aident les entreprises à réduire leur empreinte environnementale et à faire de leurs engagements en matière de durabilité des objectifs réalisables.

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Sécurité

Les solutions de sécurité complètes de Cognizant associent une solide expertise métier et sectorielle à une approche tournée vers l'avenir pour supprimer les points faibles en matière de sécurité et permettre aux entreprises de faire preuve d'audace, d'avancer rapidement et de réussir.

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Nos consultants mettent à profit leurs connaissances et leurs expériences pour aider leurs clients à élaborer des stratégies, unifier leurs architectures commerciales et technologiques, générer de la croissance et obtenir un avantage concurrentiel.

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Global AI Lead

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FAQ solutions d'IA

L'IA est le domaine de l'informatique qui se concentre sur la simulation de l'intelligence humaine. La véritable signification de l'IA vient de la combinaison des niveaux d'intelligence rationnelle, émotionnelle et cognitive dans un processus plus large.

L'IA ouvre la voie à une nouvelle ère de croissance de la productivité, de collaboration entre humains et robots et, surtout, au caractère intuitif recherché par les consommateurs. L'intelligence artificielle identifie les opportunités et fournit des informations personnelles qui favorisent l'innovation. Que la croissance d'une entreprise soit pérenne, saisonnière ou seulement temporaire, la plateforme prédictive et évolutive de l'IA permet aux entreprises de répondre rapidement et facilement aux besoins des leurs clients et aux évolutions du marché. L'intelligence artificielle optimise et modernise les entreprises et les aide à repenser leurs processus.

L'IA prend de plus en plus d'importance dans les affaires. Il est intégré par défaut dans de nombreuses applications pour tirer parti de fonctionnalités telles que les recommandations, les actions automatisées de type « next-best-action » et les analyses basées sur la génération de langage naturel (NLG). Pour utiliser efficacement l'IA, il faut se concentrer sur l'application de technologies intelligentes afin de résoudre des problèmes opérationnels difficiles et d'améliorer l'activité de l'entreprise.

Les entreprises d'aujourd'hui utilisent l'IA de nombreuses façons. Il s'agit notamment de :

  • Une entreprise de services publics a déployé un chatbot à commande vocale et piloté par l'IA pour aider les cadres, les gestionnaires de comptes et les techniciens de terrain à effectuer des recherches sur les services et solutions à l'aide de commandes vocales ou de requêtes saisies. Ceci a permis à l'entreprise de rationaliser les interactions avec ses clients et d'améliorer l'expérience utilisateur.
  • Un assureur a utilisé le machine learning et l'analyse géospatiale pour mieux comprendre le marché complexe de l'assurance contre les inondations et a identifié une nouvelle opportunité commerciale de 3,3 milliards de dollars.

Pour créer une stratégie d'IA rigoureuse, une entreprise ne doit pas simplement prendre en compte les capacités technologiques. Chaque défi nécessitera le recours à divers outils, techniques et approches. Profiter pleinement de l'IA exige une expérimentation poussée et la capacité d'appliquer les enseignements tirés aux étapes suivantes du déploiement. Les entreprises doivent en tenir compte dans leurs plans. Une stratégie devrait commencer par mettre l'accent sur la valeur métier/l'impact et le comportement éthique/responsable, plutôt que sur les capacités et les algorithmes de la technologie.