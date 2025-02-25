Passez de l'ambition de l'IA à l'IA à grande échelle

Depuis plus de vingt ans, Cognizant a joué le rôle de démultiplicateur pour Microsoft. Participante active de l'innovation, elle a permis aux clients non seulement de tenir la cadence mais aussi de devenir leaders de leurs secteurs. Basés sur les informations tirées de notre étude Nouvelle technologie, nouveau monde réalisée avec Oxford Economics, les dossiers de cadrage sectoriels de Cognizant accélèrent la modernisation avec précision et détermination.

En tant que partenaire Microsoft Solutions, partenaire Frontier et Azure Expert MSP, Cognizant apporte son expertise approfondie des domaines sur le cloud, l'IA, la sécurité et les solutions dédiées au lieu de travail moderne. Ensemble, nous accompagnons les entreprises vers de nouvelles opportunités de croissance qui produisent une valeur mesurable.