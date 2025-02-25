Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@495847aa" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5f4fa91c" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69b2ecbd" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@9dc744c" Investisseurs
Microsoft
Passez de l'ambition de l'IA à l'IA à grande échelle

Depuis plus de vingt ans, Cognizant a joué le rôle de démultiplicateur pour Microsoft. Participante active de l'innovation, elle a permis aux clients non seulement de tenir la cadence mais aussi de devenir leaders de leurs secteurs. Basés sur les informations tirées de notre étude Nouvelle technologie, nouveau monde réalisée avec Oxford Economics, les dossiers de cadrage sectoriels de Cognizant accélèrent la modernisation avec précision et détermination.

En tant que partenaire Microsoft Solutions, partenaire Frontier et Azure Expert MSP, Cognizant apporte son expertise approfondie des domaines sur le cloud, l'IA, la sécurité et les solutions dédiées au lieu de travail moderne. Ensemble, nous accompagnons les entreprises vers de nouvelles opportunités de croissance qui produisent une valeur mesurable.

logo Ppartenaire Microsoft
TECHNOLOGIES ET CAPACITÉS

Obtenez de l'aide pour résoudre vos problèmes métiers les plus complexes

Nous proposons des socles de cloud, de données et d'ingénierie prêts pour l'IA qui permettent aux entreprises d'adapter l'intelligence et la prise de décision.

  • Socle de cloud et de données prêts pour l'IA : des environnements Azure évolutifs et sécurisés conçus pour les charges de travail IA, l'unification des données et la gouvernance d'entreprise.
  • Plateformes de données intelligentes : des analyses et architectures de données unifiées qui stimulent le raisonnement, les projections et la prise de décision pilotée par IA à tous les niveaux de l'entreprise.
  • Ingénierie pour l'IA : des services modernes d'applications, de plateformes et d'ingénierie des logiciels pour la mise en œuvre des IA et des workflows pilotés par des agents.

Cognizant aide les entreprises à concevoir, adapter et piloter les solutions IA. Les investissements sont alors convertis en valeur commerciale fiable à l'échelle de l'entreprise.

  • Cognizant Agent Foundry : concevez, déployez et orchestrez des agents IA pour tous les workflows de l'entreprise. Intégrez Copilot, des agents personnalisés et une logique spécifique au domaine concerné avec gouvernance et observabilité embarquées.
  • Copilot et accélération par les agents : adoption et mise à l'échelle rapides des agents Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot et Copilot, tous embarqués dans des workflows sectoriels et basés sur les postes.
  • Adoption de l'IA et conduite du changement : des programmes structurés pour inciter à l'utilisation, stimuler la confiance et favoriser l'impact commercial des investissements IA.
  • IA responsable et sécurisée : sécurité de niveau professionnel, confidentialité, conformité et gouvernance de tous les modèles, données et agents IA.

Cognizant combine les technologies Microsoft avec des plateformes propriétaires et son expertise sectorielle approfondie pour proposer des solutions IA de niveau professionnel.

  • Santé et industrie pharmaceutique : des workflows cliniques, opérationnels et de paiement optimisés par l'IA.
  • Services financiers : opérations intelligentes, risque, conformité et engagement client.
  • Distribution et biens de consommation : merchandising, chaîne d'approvisionnement et personnalisation pilotés par l'IA.
  • Fabrication : ingénierie, opérations et optimisation des actifs intelligentes.

Nous poursuivons nos investissements importants dans les solutions alimentées par l'IA qui modernisent l'expérience employé et transforment les opérations quotidiennes grâce à l'automatisation et à la prise en charge intelligentes des décisions.

  • Travail moderne alimenté par l'IA : des expériences employé réinventées avec Copilot et des agents sur les plans de la collaboration, de la productivité et de la prise de décisions.
  • Opérations et automatisation intelligentes : automatisation des workflows pilotée par l'IA pour les opérations informatiques, de la finance, des RH, de service client et de chaîne d'approvisionnement.
Cognizant et Microsoft développent leur partenariat pour faire avancer la transformation IA et multiplier les experiences d'entreprise d'avant-garde.

Fusion de la fiabilité du cloud de Microsoft et des plateformes sectorielles de Cognizant, cette collaboration fournit des solutions alimentées par IA qui aident les entités à redéfinir le travail et à adapter l'innovation.

En savoir plus
Logo Microsoft
Royal London Group : l'IA responsable en pratique

Découvrez comment une gouvernance IA responsable peut libérer l'efficacité opérationnelle sans porter atteinte à la confiance, à la transparence ni à la conformité, en particulier dans des secteurs très réglementés.

Lire le cas client
Logo Royal London
PRIX ET DISTINCTIONS

Nos partenaires attendent de nous les standards les plus élevés

Ils savent ce que représente la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos services répondant aux meilleurs standards du marché.

Partenaire Microsoft Frontier (2026)
logo microsoft
2025 GitHub AI Services and Channel Partner of the Year
Logo GitHub Microsoft Award

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Microsoft

Poursuivre la discussion

Contactez-nous pour découvrir ce que la puissance de nos partenariats peut vous apporter.

Veuillez saisir votre nom
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Veuillez saisir un nom d'entreprise valide
Veuillez saisir un numéro de téléphone valide
Veuillez sélectionner la région.
Sélectionnez le type de demande.
Veuillez préciser votre demande.
Veuillez cocher la case relative au consentement à la protection de la vie privée.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.