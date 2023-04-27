Consulting

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Bénéficier d'une perspective stratégique sur des problèmes métiers complexes

Les services de conseil stratégique de Cognizant font le lien entre les attentes métiers et les technologies permettant la transformation digitale et actuellement au centre de l'économie des données.
Nous identifions les principaux impératifs métiers qui motivent les actions, puis nous cartographions les actions à réaliser par les plateformes de données pour atteindre vos objectifs.
Notre équipe de consultants apporte un point de vue stratégique sur les défis les plus complexes. Nous élaborons des stratégies de données et des roadmaps qui éliminent les lacunes et inconvénients et, lorsque c'est possible, vous donnent une longueur d'avance.
Nos modèles économiques et nos approches vous aident à adopter une culture axée sur les données partagées par les employés, fournisseurs, dirigeants et clients. En alliant approches personnelles et approches analytiques, votre entreprise peut développer une culture de la prise de décision fondée sur les données.

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