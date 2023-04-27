Passer au contenu principal Skip to footer
Solutions SIG d'entreprise et géospatiales
Une femme explique quelque chose avec un crayon dans la main

Intelligence géographique pour la complexité concrète

Dans un monde très changeant, les entreprises doivent s'appuyer sur autre chose que de simples cartes. Vous avez besoin d'intelligence spatiale intégrée, évolutive et adaptable.

Cognizant fournit des solutions SIG et géospatiales qui relient les données, les personnes et les systèmes. Qu'il s'agisse de modernisation des plateformes existantes ou de génération d'informations en temps réel par IA, IoT et IA générative, nous redéfinissons ensemble vos opérations avec précision et intelligence à grande échelle.

En transformant des données enrichies géographiquement en renseignements exploitables et en les reliant à vos systèmes centraux, nous vous aidons à rationaliser les opérations de terrain, à anticiper et prévenir les pannes techniques, à augmenter la fiabilité des services et à réduire les coûts.

Que ce soit pour la décarbonation, la résilience ou la croissance (dans les services publics, les télécoms, l'énergie et au-delà), notre expertise et notre écosystème partenaire vous encouragent à augmenter la cadence et à générer des résultats concrets en prenant les mesures adéquates, au bon endroit et au bon moment.

Réinventer vos opérations
NOTRE IMPACT

Des résultats concrets et marquants

99,9 %

exactitude des données

75 %

d'amélioration de l'efficacité de traitement des données

35 %

d'augmentation de la précision du suivi des actifs

40 %

de réduction des coûts opérationnels

CAPACITÉS ESSENTIELLES

Des opérations intelligentes dans tous les secteurs

Forts de plus de 20 ans d'innovation SIG et de prestations dans divers secteurs, nous prenons en charge le cycle de vie complet des SIG (de la stratégie et la mise en œuvre aux services de données et à la prise en charge gérée). Ainsi, nous aidons les entreprises à moderniser les systèmes spatiaux, à automatiser les workflows et à piloter leur transformation.

  • Unification des données : intégrez des données géospatiales, de capteurs et d'entreprise en temps réel pour une vision unifiée.
  • Analyse spatiale : utilisez l'IA, l'apprentissage automatique et les modèles prédictifs pour anticiper les perturbations, optimiser les workflows et soutenir les décisions stratégiques.
  • Évolution de la plateforme : modernisez vos plateformes SIG existantes avec des systèmes évolutifs, cloud-natifs et compatibles open-source.
  • Intelligence décisionnelle : accédez à une planification stratégique plus rapide et plus intelligente grâce à des renseignements reliés géographiquement.
Une ingénieure calibre un poste intégral sous un ciel très nuageux.
  • Visibilité des actifs : activez la surveillance d'état en temps réel, la prévision des temps d'arrêt et le suivi des cycles de vie pour une gestion plus intelligente des actifs.
  • Résilience réseau : simulez les risques, gérez les perturbations et priorisez les interventions en toute confiance.
  • Mobilité : équipez votre personnel d'outils SIG connectés pour leur permettre de prendre des mesures rapides et pertinentes.
  • Interopérabilité : reliez les SIG avec la gestion d'actifs d'entreprise et d'autres plateformes infrastructurelles stratégiques.
Un expert en mégadonnée avec un casque travaille sur un ordinateur dans une salle de contrôle.
  • Infrastructure intelligente : utilisez les jumeaux numériques et l'IA géospatiale pour pérenniser vos systèmes.
  • Expérience citoyenne : améliorez la prestation de service par l'engagement spatialisé.
  • Durabilité et ESG : cartographiez les risques environnementaux, l'intensité carbone et les effets sur la biodiversité.
  • Valeur métier : convertissez les données géospatiales en économies d’échelle, en agilité opérationnelle et en avantage concurrentiel.
Un homme tient une tablette et montre une usine digitale ainsi qu'une technologie urbaine intelligente.
Opérations géolocalisées

Intelligence géographique tous azimuts

Bénéficiez d'une visibilité de bout en bout grâce aux données géospatiales en temps réel et aux workflows automatisés pour une planification, des opérations et une résilience améliorées.

Tour de télécommunication au sommet du mont Oiz
Plateformes SIG intelligentes

Des plateformes modernes pour un monde dynamique

Libérez la puissance des SIG cloud-natifs avec l'IA, l'automatisation et l'intégration ouverte pour des performances et une évolutivité améliorées.

Interface haute technologie présentant une carte du monde avec une visualisation des données dans des teintes orangées et des éléments digitaux.
Analyse spatiale et jumeaux numériques

Des cartes aux modules

Utilisez la modélisation avancée, les analyses prédictives et les jumeaux numériques pour clarifier la complexité et simuler des scenarios à venir.

Un urbaniste examine à la loupe la carte détaillée d'une ville.
Outils SIG de terrain

Opérations de terrain en temps réel

Équipez votre personnel de terrain d'outils SIG mobiles, de workflows guidés et de données en temps réel pour résoudre les problèmes plus rapidement et plus intelligemment.

Un géomètre examine la topographie d'un terrain via une télécommande de drone.
Accélérateurs éprouvés

Transformation SIG plus rapide

Accélérez la modernisation SIG avec des accélérateurs éprouvés tels que Location360, TransAnalyst, Support360, IOC – smart services, Magik Code et bien d'autres pour une mise en œuvre plus rapide et une coordination plus intelligente.

Des gens, un écran avec la météo pour les prévisions, des cartes satellites ou du travail d'équipe pour le suivi des dépressions.
Gestion des données géospatiales

Intelligence des données continues

Assurez la fiabilité des décisions grâce à l'assainissement, à l'enrichissement et à la validation continus des données tout au long du cycle de vie des SIG.

Découvrez des techniques innovantes de visualisation des données spatiales sur les cartes digitales
Parlons opportunités
Un satellite au-dessus de la Terre

Les coulisses des opérations géospatiales

Découvrez comment Cognizant applique les renseignements géospatiaux aux opérations de service de terrain, à la cartographie intelligente et à l'automatisation.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS

Ce que Cognizant vous apporte  

Transformez votre récupération, votre utilisation et votre adaptation des renseignements géospatiaux avec des informations plus rapides, de moindres coûts et des opérations plus réactives. Forts d'une expertise mondiale en matière de prestations et grâce à nos plateformes évolutives, nous vous aidons à avancer en toute confiance.

Décisions rapides

avec des données géospatiales en temps réel

Réduction des coûts

via les workflows spatiaux automatisés

Planification améliorée du risque et de la résilience

grâce à l'IA spatiale

Visibilité accrue

des actifs, du réseau et des risques

Collaboration plus étroite

grâce à l'intégration entre systèmes

Opérations pérennes

avec des plateformes basées sur le cloud

Découvrir l'accompagnement de leadership Cognizant
NOS PARTENAIRES

Notre réseau international de partenaires technologiques

Nous collaborons avec des partenaires technologiques de premier plan pour vous proposer des solutions SIG évolutives, intelligentes et pérennes dans tous les secteurs.

Cognizant est le premier intégrateur système mondial reconnu par Esri pour la fourniture de services de mise en œuvre auprès des Nations Unies.
ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Les dernières actualités et perspectives

Gardez une longueur d'avance. Parcourez les dernières perspectives, tendances et actualités qui façonnent le monde de l'IoT et de l'ingénierie.

Services publics : les données géospatiales pour une meilleure expérience

Cinq astuces destinées aux services publics pour cartographier les données géospatiales avec les données client afin de réduire le coût des services, d'améliorer leur efficacité et d'augmenter la satisfaction client.

Une image abstraite bleue et rose
Cognizant nommé partenaire exclusif pour la mise en œuvre de Salesforce Maps dans la région EMEA

L'outil logiciel de visualisation et de cartographie des données fournit aux commerciaux une vision géographique de plusieurs points de données client sur leur aire d'intervention particulière.

Des nœuds rouges et jaunes répartis sur une carte noire
Cognizant renforce ce partenariat avec Google Cloud en se focalisant sur la transformation sectorielle pilotée par l'IA

Au cours des six dernières années, Cognizant a su entretenir un partenariat avec Google Cloud pour aider les entreprises à moderniser leur infrastructure.

Les nœuds sont reliés par des lignes sur une terre visuelle.
LEADERSHIP

Ouvrir la voie

Direction assurée par des experts au service des entreprises mondiales depuis plus de 20 ans pour libérer le plein potentiel des SIG.

Rajiv Mukherjee

Market Leader

Portrait de Rajiv Mukherjee
Paul Burns

Offering Leader

Portrait de Paul Burns

Prêts à vous saisir de l'avantage stratégique de la géographie ? Parlons-en.

Les SIG d'entreprises ne se résument plus à de simples outils de cartographie. Ce sont des plateformes consacrées à une meilleure planification, une réactivité augmentée et des infrastructures pérennes. 

Discutons des bénéfices potentiels de l'intelligence géographique de Cognizant sur les avancées de votre entreprise.

Découvrez comment nous pouvons en faire plus pour vous et vos projets.
