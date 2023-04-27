Automobile et mobilité intelligentes

Des concepts visionnaires à la mobilité pérenne

Le secteur automobile est à la croisée des chemins. Les prochains dirigeants devront proposer des expériences de mobilité fluide, des véhicules plus intelligents et des systèmes de transport durables.

Passez à la vitesse d'innovation supérieure. Concevez des véhicules de nouvelle génération intelligents, connectés et définis par logiciel avec de l'IA embarquée, des jumeaux numériques, l'edge computing et des plateformes cloud-natives.

Optimisez les cycles de développement, fiabilisez l'innovation et réinventez les expériences client avec un partenaire de confiance. Nos capacités de validation virtuelle vous permettent d'agir plus rapidement et plus pertinemment en réduisant les coûts, la complexité et le délai de réalisation.

Dans le véhicule, en dehors et au-delà, Cognizant vous aide à progresser plus vite et avec détermination.