La modernisation des applications aide votre entreprise à mettre à niveau ses applications en s'appuyant sur la pile technologique cloud-native d'AWS.

Nos services comprennent la replatformisation, le réusinage, la réarchitecture et la reconstruction d'applications pour vous aider à migrer vos applications existantes vers AWS. Nous utilisons des conteneurs légers, transférables et flexibles constituant une plateforme idéale pour moderniser les applications existantes. Les services gérés d'Amazon prennent en charge l'architecture microservices et l'informatique sans serveur avec ECS, EKS, Fargate et Lambda.

Parmi ses nombreux avantages, la modernisation des applications permet à votre entreprise de gagner en agilité, en évolutivité, de réaliser des économies, d'améliorer ses performances ainsi que la fiabilité et la sécurité.

Nous proposons également :