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Élaborer et adapter l'IA agentique
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Optimisez la performance professionnelle avec l'IA agentique à grande échelle

L'IA autonome offre aux entreprises l'opportunité de repenser radicalement leur fonctionnement et de créer de la valeur ajoutée en réduisant les contraintes de la capacité intelligente. Les systèmes agentiques seront bientôt capables d'autonomie opérationnelle jour et nuit. Ainsi, les dirigeants pourront stimuler les performances et viser des résultats auparavant inatteignables.

Quelques résultats de nos clients professionnels

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE BRITANNIQUE

300 %

hausse de l'approbation des premiers contenus

réduction des cycles de quatre semaines à quatre minutes

PRESTATAIRE DE SANTÉ

Plus de 90 %

de précision dans le tri des recours et griefs

réaffectation de 75 % des talents à des programmes plus stratégiques

ASSURANCE

98 %

retour d'expérience positif sur l'automatisation alimentée par l'IA

réduction de 24 % du temps de rédaction des rapports avec 98 % de retours positifs

BIOPHARMACEUTIQUE

8 fois

plus de rapidité dans la correction des anomalies

élimination de plus de 100 heures de main-d'œuvre et augmentation de 15 % de la précision des données

TÉLÉCOM

11 millions de dollars

d'économies annuelles avec un système de facturation multi-agents

des économies mensuelles de 900 000 dollars et amélioration du recouvrement grâce à des processus financiers plus rapides

 

SANTÉ

85 %

de réduction du temps de traitement des PDE

réduction de 85 % du temps de traitement manuel avec 98 % de précision

Nos solutions

Alors que les modèles d'IA deviennent la clé de voûte de l'entreprise intelligente, le contexte s'impose comme le facteur de différenciation qui favorise la précision, la sécurité et la pertinence des résultats dans les opérations réelles. Cognizant peut vous aider à traverser le changement de paradigme agentique afin de repenser votre métier, de préparer vos équipes et de prendre un avantage concurrentiel durable sur la base de vos actifs contextuels uniques.

Nos équipes agiles et transversales vous guident tout au long du parcours de réinvention métier. De même, nos experts de l'ingénierie contextuelle s'assurent que les solutions agentiques fournissent la précision nécessaire pour un retour sur investissement et un avantage concurrentiel pérennes. 

Agent Foundry

Transformez les opérations à grande échelle avec les agents IA

En savoir plus
Neuro® AI Engineering

Industrialisez l'IA agentique de production

En savoir plus
Neuro® Cybersecurity

Orchestrez la cybersécurité et la conformité

En savoir plus
Assurance IA

Suscitez la confiance en l'IA avec une assurance de préparation à la production

En savoir plus
L'engagement client autonome par Cognizant

Transformez les centres de contacts avec l'IA 

En savoir plus
Services de données d'entraînement d'IA

Alimentez vos modèles avec des données multi-modèles 

En savoir plus

Qu'est-ce que le contexte ?

Le contexte se définit comme le corpus de connaissance et d'informations d'une entreprise. Il concentre les objectifs, les indicateurs, les postes, les processus, les politiques, les contraintes et les systèmes. Il révèle comment les individus et les équipes collaborent, communiquent et réagissent aux défis anticipés comme imprévus, en tenant compte des contraintes et en restant conforme à la réglementation.

Le contexte permet aux agents IA de prendre des décisions précises, de s'aligner sur les objectifs humains, de se conformer aux politiques et de s'adapter aux défis en temps réel en fournissant des informations essentielles aux LLM et SLM.

Écoutez le discours de Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, à propos de ce concept.

L'IA créatrice de la prochaine génération de développeurs

Joignez-vous à Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, et à Jay Parikh, Microsoft EVP of Core AI, pour une exploration en profondeur de la transformation pilotée par l'IA du développement logiciel.

L'ingénierie contextuelle et l'avenir de l'IA en entreprise

Joignez-vous à Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, et à May Habib, CEO de WRITER, alors qu'ils plongent dans l'univers en pleine évolution des systèmes agentiques et de l'intelligence artificielle d'entreprise.

Podcast The Agentic Effect

Des clients et des visionnaires du secteur vous présentent des cas réels de mise en œuvre de l'IA agentique dans le podcast The Agentic Effect.

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents

Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

When AI agents make the call: Governing autonomy at scale

Benjamin Larsen, AI Safety Lead, WEF

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations

Patricio Salvatore La Rosa, Head of E2E Decision Science, Seed Production Innovation, Bayer | Paul Jarratt, Head of Thought leadership, Cognizant AI Lab

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon

Arumugam Kamaradassan, Head of Automation and AI Industrialization, Cognizant | Deepak Singh, Senior Data Scientist, Cognizant AI Lab

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first

Leo S. Mackay Jr. SVP, Ethics and Enterprise Assurance and Chief Audit Executive of Lockheed Martin

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI

Kim Krogh Andersen, Product & Technology Group Executive chez Telstra

Building a trust layer with AI agents

Building a trust layer with AI agents

Krishna Gade, CEO de Fiddler

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?

Lisa Bechtold, Zurich Insurance’s Global Head of AI Governance | Amir Banifatemi, Cognizant’s Chief Responsible AI Officer

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)

Adam Cheyer, VP of AI Experience chez Airbnb et Co-Founder de Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)

Adam Cheyer, VP of AI Experience chez Airbnb et Co-Founder de Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant

À portée de l'exécution permanente

Ceci devient faisable lorsque les agents bénéficient d'un contexte, d'une surveillance et affichent des performances mesurables. Nous pouvons concevoir les systèmes, plateformes, modèles et outils full-stack dont vous avez besoin pour une mise à l'échelle efficace de l'IA et des résultats anticipés. Demandez une démonstration à nos experts.

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