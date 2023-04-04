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Tourisme et hôtellerie
Contact

Aujourd'hui, la réussite implique des expériences fluides, des opérations résilientes et des décisions éclairées. Cognizant modernise les principales plateformes et fournit des solutions basées sur l'IA qui transforment intégralement le séjour des clients. Nous relions ainsi des points de contact digitaux et physiques avec une intelligence qui anticipe, s'adapte et accélère la croissance.

EXPERTISE

Nos segments de tourisme et d'hôtellerie

Aviation

Améliorez les expériences des passagers et les performances opérationnelles grâce aux décisions pilotées par l'IA, à la maintenance prédictive, à l'automatisation ainsi qu'aux systèmes embarqués intelligents et résilients.

Hôtellerie et tourisme

Proposez des séjours personnalisés avec la modernisation des systèmes de propriété, l'unification des données et la rationalisation des opérations grâce à l'automatisation et l'intelligences des services alimentés par l'IA.

Restaurants et services alimentaires

Optimisez vitesse, précision et rentabilité grâce à la commande pilotée par l'IA, aux opérations intelligentes en cuisine et aux expériences client connectées sur les canaux digitaux et dans les locaux.

Découvrez comment des opérations modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients du tourisme et de l'hôtellerie.

En savoir plus

Témoignages

L'agilité digitale de Travel + Leisure Co. continue sur sa lancée

« L'expertise technologique approfondie de Cognizant ainsi que ses ressources globales vont soutenir notre transformation digitale continue. Par son biais, nous pourrons offrir des solutions innovantes au service de nos adhérents et clients à chaque point de contact. » Sy Esfahani, Chief Technology Officer at Travel + Leisure Co.

Découvrir ce parcours
Des rais de lumières décrivent un trafic routier très rapide sur fond de fresque urbaine floutée.
Lufthansa Group porté par la transformation digitale

« Au Digital Hangar, notre vision consiste à connecter les gens aux données. C'est là le véritable moteur de tout notre processus de transformation. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Cognizant, nous avons immédiatement compris que nous étions sur la même longueur d'onde et que nous partagions la passion du travail bien fait grâce à des solutions techniques élégantes. » Laura J. Hornbake, Head of Digital Analytics at Lufthansa Group

Découvrez comment
Une femme coiffée d'un chapeau et équipée d'un sac à dos consulte les écrans d'informations de vol d'un aéroport.
IHG Hotels & Resorts adopte le cloud moderne

Une plateforme de données moderne basée sur le cloud aide IHG Hotels & Resorts à rationaliser ses processus de données tout en réduisant de 30 % les coûts d'homologation.  « Il s'agit d'une réussite d'envergure et d'une étape majeure de notre parcours de données et d'analyse. » Dan Blanchard, CTO at IHG Hotels & Resorts

Découvrir ce parcours
Une femme assise dans un hall d'hôtel avec un ordinateur portable ouvert.
Papa John’s stimule la croissance avec la commande alimentée par l'IA

La société a généré 15 % de chiffre d'affaires en plus par commande, produit des indicateurs en magasin 50 % plus efficaces et étendu le passage de commande assisté par IA à 1 500 sites. « [PapaCall] nous permettra de mieux impliquer notre main-d’œuvre et de proposer une meilleure expérience client... » –Rob Lynch, CEO de Papa John’s

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Une jeune femme souriante regarde l'écran d'une borne de commande dans une enseigne de restauration rapide.
Yum Brands augmente les transformations digitales

Les taux de transformation ont décollé (55 % sur l'application, 65 % sur Internet et 80 % sur les réseaux sociaux) avec des volumes de commande jusqu'à 30 % supérieurs via les canaux digitaux.

Vue rapprochée d'une personne en train de faire défiler l'écran de son smartphone
Tata Starbucks promeut l'expérience client

En partenariat avec Cognizant, l'entreprise a rationalisé des opérations, géré des événements d'envergure de manière fluide et stimulé la rentabilité grâce à des processus back-end plus intelligents.

Une serveuse porteuse d'un plateau de rafraichissements interagit avec un client assis à une table avec un ordinateur portable ouvert.

Nos partenaires et alliances pour les solutions technologiques du tourisme et de l'hôtellerie

Nos offres de services plus étendues nous permettent de nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec des organisations de classe mondiale et de fournir des solutions technologiques de tourisme et d'hôtellerie complètes pour relever les enjeux métiers et informatiques de nos clients.

BUSINESS INTELLIGENCE

Informations récemment publiées 

Parés à repenser le tourisme et l'hôtellerie ? Parlons-en.

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais avec la puissance de l'IA agentique et les possibilités actuel du digital, cet objectif est à portée.

Connectez-vous avec Cognizant pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans l'accélération de votre croissance, la transformation de l'expérience des clients et favoriser la résilience pour l'avenir.

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