Définition de la catégorie concepteur d'IA

Dans les années 1990, Cognizant ne comptait pas parmi les intégrateurs système. Nous avons bâti des systèmes et tiré des résultats, sources de croissance pour nos clients. L'ère du logiciel d'entreprise a transféré la valeur ajoutée vers les éditeurs de logiciels propriétaires de produits. Nous sommes alors devenus intégrateurs.

Néanmoins, de nouvelles capacités IA ont de nouveau changé les paramètres. Les logiciels déterministes (basés sur des règles, reproductibles, adaptés aux applications standard) ont laissé la place aux logiciels 2.0 : probabilistes, contextuels et naturellement sur mesure. Dans le monde de l'IA, les systèmes pèsent plus que jamais. Ils ont besoin que la gouvernance, l'intelligence contextuelle et la vérifiabilité produisent des résultats professionnels auxquels nos clients et leurs clients peuvent se fier.