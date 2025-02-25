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Concepteur d'IA
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L'ère agentique change tout

L'IA autonome représente la meilleure opportunité de transformation professionnelle depuis l'ère digitale. Elle retire la capacité intelligente de la liste des obstacles contraignants et permet aux entreprises de saisir des opportunités auparavant hors de portée.
Les entreprises qui la maîtrisent fonctionneront à des échelles et des vitesses différentes, tandis que celles qui y renoncent s'en trouveront structurellement désavantagées en raison d'une moindre latitude par rapport aux concurrents dotés d'une capacité agentique adaptée.
Toutefois, pour que la valeur ajoutée se concrétise à grande échelle, il est indispensable de repenser les processus et les workflows. De même, l'ingénierie doit faire son œuvre afin de convertir la puissance brute de l'IA en capacité opérationnelle contrôlable, auditable et adaptable.

Il s'agit de la valeur que les entreprises pourraient produire à partir des capacités actuelles de l'IA. Cependant, les progrès avancent au ralenti.

Lire le rapport
4 500 milliards de dollars de données statistiques

L'avantage concepteur d'IA

Cognizant a défini les normes de l'entreprise conceptrice d'IA, en tant que pionnière de ce concept sur le marché.Nous dépassons la simple intégration pour concevoir des plateformes chargées de contexte, des parcours, outils et modèles agentiques qui concrétisent le potentiel de l'IA pour les entreprises.

Ce schéma se compose de quatre dalles turquoises en suspension les unes au-dessus des autres et affiche les avantages du concepteur d'IA.
Les entreprises sont confrontées à une complexité inédite
  • Réinventez les modèles économiques avec le travail humain et digital.
  • Remaniez le développement logiciel.
  • Affrontez des cycles agentiques probabilistes et à haut risque.
  • Basculez vers les architectures AI natives qui fluidifient les modèles économiques et les rendent adaptables.

Notre approche concepteur d'IA vous aide à générer de la valeur à partir de l'IA, plus rapidement et à grande échelle.

Innovation pilotée par la recherche

Notre laboratoire d'IA soutient les avancées traduites en solutions intelligentes, en plateformes et en effets concrets. Nous intégrons des approches récompensées et brevetées directement dans les systèmes de notre conception. Nous apportons ainsi une valeur ajoutée unique à nos clients.

65

brevets IA émis par les États-Unis

plus de 90

publications revues par les pairs

10

partenariats de recherche

8

laboratoires de recherche et studios

13

récompenses en 2025

4

articles publiés en 2025

MAKER

Décomposition atomique des agents

MAKER fragmente les problèmes complexes et de long terme en millions de micro-agents dédiés, chacun responsable d'une seule décision irréductible afin de garantir des raisonnements de plusieurs millions d'étapes et dépourvus de toute erreur.

Un globe digital dans un autre globe digital

DES AGENTS TESTENT DES AGENTS

Évaluation automatique des agents

Ce cadre utilise des agents IA pour tester et défier d'autres agent IA. Ces évaluations dépassent la simple vérification de mots-clés pour déterminer si leurs réponses s'avèrent effectivement précises, pertinentes et bien construites.

Un globe digital bleu entouré de lumières sphériques roses

DÉLÉGATION DES AGENTS

Orchestration décentralisée des tâches

Un agent IA principal tient lieu de coordinateur intelligent, il transfère automatiquement les questions aux agents spécialistes adéquats et les organise en équipes collaboratives afin de réduire la complexité et de favoriser des réponses aussi précises que rapides à grande échelle.

Lignes tropicales digitales formant une sphère

AJUSTEMENT DE PRÉCISION ÉVOLUTIF

Optimisation génétique sans échelle

Basée sur une technique d'entraînement d'IA différente inspirée de l'évolution biologique plutôt que de l'approche traditionnelle essai-erreur, cette méthode permet d'ajuster très finement des modèles d'IA massifs de manière plus fiable, avec moins de raccourcis et de solutions de contournement.

Cercles concentriques digitaux

Définition de la catégorie concepteur d'IA

Dans les années 1990, Cognizant ne comptait pas parmi les intégrateurs système. Nous avons bâti des systèmes et tiré des résultats, sources de croissance pour nos clients. L'ère du logiciel d'entreprise a transféré la valeur ajoutée vers les éditeurs de logiciels propriétaires de produits. Nous sommes alors devenus intégrateurs.

Néanmoins, de nouvelles capacités IA ont de nouveau changé les paramètres. Les logiciels déterministes (basés sur des règles, reproductibles, adaptés aux applications standard) ont laissé la place aux logiciels 2.0 : probabilistes, contextuels et naturellement sur mesure. Dans le monde de l'IA, les systèmes pèsent plus que jamais. Ils ont besoin que la gouvernance, l'intelligence contextuelle et la vérifiabilité produisent des résultats professionnels auxquels nos clients et leurs clients peuvent se fier.

« L'ère agentique nous a donné l'occasion de redevenir concepteurs par la création de parcours agentiques full-stack personnalisés et la proposition de résultats en tant que service. Elle nous a également permis de définir la catégorie de concepteur IA en elle-même, en tant qu'entreprise dotée de profondeur interdisciplinaire en matière d'expertise dans les domaines et d'ingénierie IA, du lien client pour cocréer sur le terrain ainsi que du courage opérationnel de garantir des résultats. »

– Ravi Kumar S, CEO, Cognizant

Ravi Kumar, CEO, Cognizant

Les éléments principaux qui consolident notre approche concepteur d'IA

Le cadre BASIS

Services d'intégration de systèmes autonomes pilotés par les entreprises (Business-Led Autonomous Systems Integration Services, BASIS) : stratégie, conseil en matière de modèle d’exploitation et gestion des modifications pour l'adoption de l'IA d'entreprise.

Cinq personnes sont assises autour d'une table alors qu'une femme se tient debout pour faire une présentation.
Ingénierie de contexte

Encodez des workflows d'entreprise, des connaissances de domaine et des sagesses tribales dans les systèmes d'IA. Installez une membrane entre les modèles et les résultats.

Une femme assise travaille sur un ordinateur portable sous le regard de son partenaire.
Plateformes IA et produits

Profitez de plateformes propriétaires qui accélèrent la modernisation de l'existant avec l'IA et l'automatisation, favorisent l'innovation grâce au cycle de développement logiciel et soutiennent l'agentification adaptée.

Un paysage réseau digital connecté par des lumières en pointillé
Innovation du laboratoire d'IA

Un pipeline d'innovation continue directement relié aux solutions client.

Deux collègues se tiennent debout, l'un parle et l'autre écoute avec un ordinateur portable ouvert dans les mains.
Écosystème de partenaires

Bénéficiez d'un écosystème diversifié de partenaires, qu'il s'agisse d'hyperscalers établis, de fournisseurs d'infrastructure ou de startups génératrices d'une valeur ajoutée exceptionnelle.

Un affichage de plusieurs logos d'entreprise

Exemples : les piles d'IA industrielle au service des parcours agentiques

Problématiques majeures

Retards liés à l'identification des clients, poids de la conformité, pertes dues à la fraude, rapports réglementaires manuels

Réinvention des processus et pile de concepteur d'IA

  • Identification des clients et agents conformité
  • Neuro AI pour la détection des fraudes
  • Raisonnement réglementaire contextualisé par l'ingénierie
  • Pistes d'audit intégrées avec surveillance par l'humain dans la boucle

Résultats

  • Délai d'identification des clients 50 % plus rapide
  • Taux d'approbation dès la première fois en hausse de 20 % à 80 %

Problématiques majeures

Poids de la prise en charge du diagnostic, retards dus aux griefs, surcharge administrative, gaps de l'accès patient

Réinvention des processus et pile de concepteur d'IA

  • Agents multimodaux pour l'assistance au diagnostic
  • Agentification du centre de contacts (donneurs, patients)
  • Facturation médicale et agents IA pour les réclamations
  • Automatisation de la résolution des griefs

Résultats

  • Plus de 90 % de précision de tri
  • 75 % des talents réaffectés
  • Taux d'abandon quasi nul

Problématiques majeures

Latence dans la gestion des commandes, imprécision des stocks, vitesse de livraison, faible capacité d'agent

Réinvention des processus et pile de concepteur d'IA

  • Routage intelligent du sélecteur avec les agents IA
  • Gestion des commandes via Agentforce
  • Agents des ventes digitales (entrantes et sortantes)
  • Substitution de produit sensible au contexte avec l'IA

Résultats

  • Livraisons 20 % à 45 % plus rapides
  • Réponse à la commande : 5 jours → 90 secondes

Le saviez-vous ? Pourquoi les technologies de transformation se diffusent-elles lentement avant de connaître un essor ?

Les technologies de transformation changent la donne uniquement lorsqu'elles sont profondément intégrées au fonctionnement des entreprises.

Le gap de la diffusion

Les entreprises adoptent l'IA, mais pas de manière à bouleverser les indicateurs macro. Le gap de diffusion représente le délai entre l'émergence d'une technologie et son déploiement par une entreprise à un niveau de profondeur suffisant pour capter sa valeur ajoutée. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont bloquées à cette étape.

Crédit : NBER Working Paper, février 2026

Deux lignes lumineuses de chaque côté d'une voie convergent au bout de celle-ci.
Le paradoxe de Solow

Les gains de productivité d'une technologie ne paraissent pas dans les données économiques avant que l'adoption n'arrive à maturité ni que les workflows soient redéfinis dans son sillage. Les économistes ont observé le même phénomène avec les ordinateurs dans les années 1980.

Crédit : Robert Solow, économiste au MIT

Deux personnes assises à un bureau étudient des graphiques sur un ordinateur portable.
La courbe en J de la productivité

Toutes les technologies généralistes suivent la même tendance. La productivité chute pendant l'adoption, puis remonte dans la phase de récolte, une fois que les équipes, les workflows et les systèmes ont comblé leur décalage.

Crédit : Eric Brynjolfsson, économiste à Stanford

Plusieurs graphiques linéaires sur un écran

L'avenir appartient à l'entreprise conçue par IA

Nous avons bâti notre réputation par l'anticipation des basculements technologiques d'envergure et le passage rapide au développement de produits et services conçus pour que nos clients s'adaptent et conservent leur place. En tant que concepteur d'IA, nous apportons l'innovation réactive dont les entreprises ont besoin pour garder une longueur d'avance.

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