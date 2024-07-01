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Politique relative aux cookies

Le présent Avis relatif aux cookies a été mis à jour pour la dernière fois le 8 avril 2024.

Le présent Avis relatif aux cookies explique comment Cognizant Technology Solutions Corporation et ses filiales à travers le monde (« Cognizant » ou « nous ») utilisent des cookies et technologies similaires lorsque vous visitez nos sites web, sur lesquels est publié le présent Avis relatif aux cookies (dans les présentes, nous désignons collectivement ces sites web comme les «Sites »). 

Le présent Avis explique de manière générale ce que sont ces technologies, pourquoi nous les utilisons et vos moyens de contrôle sur l'utilisation que nous en faisons sur nos sites, qui sont accessibles par le biais de l'icône interactive « Préférences en matière de cookies » que vous verrez sur les Sites, généralement dans le coin inférieur gauche de la page que vous visitez. Exemple :

image des préférences en matière de cookies
image paramétrer les préférences

En plus du présent Avis relatif aux cookies, nous vous recommandons de lire la Politique de confidentialité du site web de Cognizant. Cette dernière fournit des informations détaillées supplémentaires sur la manière dont nous traitons vos données personnelles sur les Sites.

Que sont les cookies et les technologies similaires ?

Un cookie est un petit fichier de données. Lorsque vous naviguez sur un site web, celui-ci stocke ce fichier sur votre appareil. Ce fichier permet au site et à des tiers d'identifier votre appareil et certains comportements, comme vos interactions avec le contenu. Les Sites utilisent certains types de cookies :

  • Cookies propriétaires : Cognizant place ces cookies sur votre appareil lorsque vous visitez les Sites. 
  • Cookies tiers : cookies placé par un tiers sur votre appareil lorsque vous visitez les Sites. Les cookies tiers et l'utilisation des informations recueillies par des cookies tiers sur les Sites sont régis par les politiques de confidentialité des tiers qui installent ces cookies sur votre appareil, même s'ils sont placés sur votre appareil lorsque vous visitez nos Sites. Par exemple, des cookies YouTube sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du lecteur vidéo de YouTube. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur chaque cookie tiers, son émetteur et les objectifs définis par le tiers en question en cliquant sur l'icône « Préférences en matière de cookies » pour accéder à la liste des cookies.

Nous utilisons également d'autres technologies similaires aux cookies, telles que les balises web (parfois appelées « pixels de suivi » ou « pixels espions »), les balises (également appelées « tags » et les scripts, qui peuvent, par exemple, nous aider à diffuser les cookies et à comprendre l'utilisation et le trafic des Sites. 

Poursuivez la lecture pour en savoir plus sur la gestion et la désactivation de ces cookies et autres technologies. 

Combien de temps les cookies et technologies similaires restent-ils sur mon appareil ?

La durée de conservation d'un cookie sur votre appareil dépend de sa nature : cookie de session ou cookie persistant. Les cookies de session sont temporaires, ne restent sur votre appareil que lorsque votre navigateur est ouvert et sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Les cookies persistants restent sur votre appareil jusqu'à ce qu'ils expirent ou jusqu'à ce que vous ou votre navigateur les supprimiez. Les Sites utilisent à la fois des cookies de session et des cookies persistants. 

Vous pouvez consulter le détail de la durée de stockage de chaque cookie sur votre appareil en cliquant sur l'icône « Préférences en matière de cookies » pour accéder à la liste des cookies. La durée d'activité des autres technologies similaires varie également. Vous pouvez les supprimer après chaque session.

Pourquoi utilisons-nous ces technologies ?

Certaines sont nécessaires au bon fonctionnement des Sites. D'autres nous aident à enrichir votre expérience lorsque vous utilisez les Sites. Elles peuvent, par exemple, servir à vous reconnaître lorsque vous visitez l'un de nos Sites, à mémoriser vos préférences, et globalement à vous offrir une expérience plus personnalisée. Elles peuvent rendre vos interactions avec nos Sites plus rapides et plus fiables. Elles peuvent également nous permettre de mieux comprendre comment les gens utilisent nos Sites, et notamment quelles pages sont les plus populaires. 

Cookies et technologies similaires utilisés sur les Sites :

Nous regroupons les cookies et les technologies similaires utilisées sur nos Sites en quatre catégories : cookies strictement nécessaires, cookies d'analyse et de performances, cookies fonctionnels, et cookies publicitaires et de ciblage.  En utilisant l'icône « Préférences en matière de cookies » de nos Sites, vous obtiendrez plus d'informations sur chaque catégorie et pourrez décider de l'usage que nous faisons de ces technologies à chaque visite sur nos Sites.

image des préférences en matière de cookies

Cookies strictement nécessaires :

Les cookies et technologies strictement nécessaires assurent le bon fonctionnement des Sites, notamment la sécurité, l'accessibilité, la personnalisation et la mémorisation d'actions antérieures lors du retour sur une page déjà visitée au cours d'une même session. Vous ne pouvez pas vous opposer aux cookies et technologies strictement nécessaires au moyen de notre icône « Préférences en matière de cookies ». Cependant, ceux-ci ne collectent pas d'informations personnelles à d'autres fins, comme le marketing. 

Cookies d'analyse et de performance : 

Les cookies d'analyse et de performance nous permettent d'évaluer et d'améliorer les performances des Sites tout en analysant votre utilisation de ces Sites. Ceux-ci peuvent provenir de Cognizant ou de fournisseurs tiers (p. ex., Adobe Analytics ou Google Analytics). Ils nous permettent d'effectuer le suivi des comportements utilisateurs et de mesurer les performances des Sites.  

Cookies fonctionnels :

Les cookies et technologies fonctionnels permettent aux Sites de mémoriser votre langue souhaitée pour améliorer votre expérience de navigation. Ceux-ci peuvent provenir de nous-mêmes ou de fournisseurs tiers (p. ex., Google Analytics). 

Cookies publicitaires et de ciblage :

Les cookies publicitaires, de ciblage et de réseaux sociaux, et les technologies similaires, nous permettent de déployer des campagnes marketing et publicitaires pertinentes pour vous et d'évaluer leurs performances. De même, nous ainsi que nos partenaires publicitaires pourrons être amenés à utiliser ces technologies pour mieux comprendre vos centres d'intérêt et vous présenter des publicités pertinentes sur des sites tiers.

Comment supprimer les cookies et technologies similaires sur les Sites :

Vous pouvez personnaliser vos préférences en matière de cookies et de technologies similaires (hormis pour ceux strictement nécessaires) en cliquant sur l'icône « Préférences en matière de cookies » présente dans l'angle inférieur gauche de chaque page lorsque vous visitez les Sites :

image des préférences en matière de cookies
image paramétrer les préférences

L'icône « Préférences en matière de cookies » indiquera la plupart du temps la fonctionnalité désactivée en raison de vos préférences. Vous pouvez à tout moment mettre à jour vos choix pour les Sites en cliquant sur l'icône « Préférences en matière de cookies ». 

Vous pouvez également gérer les cookies et autres technologies (notamment ceux strictement nécessaires) en modifiant le paramétrage de vos centres d'intérêt sur votre navigateur et appareil mobile. Les modalités dépendent du navigateur que vous utilisez. Pour en savoir plus, vous pouvez utiliser la fonction d'aide de votre navigateur ou consulter la page www.aboutcookies.org, qui présente la procédure à suivre pour supprimer les cookies sur la plupart des navigateurs.

Quand vous exercez votre liberté de limiter la capacité des Sites à déposer des Cookies et technologies similaires, cela peut affecter la qualité de votre expérience utilisateur et vous priver de l'accès à certaines fonctionnalités sur les Sites. 

Les signaux Interdire le suivi (DNT) :

La fonction Interdire le suivi (ou en anglais Do not track, DNT) est un réglage de votre navigateur qui impose aux applications web de désactiver le suivi d'un utilisateur. Nous ne répondons pas aux signaux DNT, car il n'y a pas norme sectorielle ou juridique en matière de reconnaissance et de respect de ces signaux.

Mises à jour de cette Politique relative aux cookies :

Le présent Avis relatif aux cookies est destiné à vous fournir des informations générales. Puisque nous mettons à jour le présent Avis relatif aux cookies de temps à autre afin de refléter l'évolution de notre utilisation des cookies et technologies similaires ou pour des raisons opérationnelles, juridiques ou réglementaires, les informations contenues dans les présentes sont sujettes à changement.

Plus d'informations et comment nous contacter :

Si vous avez des questions sur notre utilisation des cookies ou de technologies similaires sur les Sites, ou si vous avez d'autres questions concernant le présent Avis relatif aux cookies, veuillez contacter le correspondant « informatique et libertés » de Cognizant par e-mail à l'adresse dataprotectionofficer@cognizant.com.