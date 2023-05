Les solutions cloud sectorielles de Veeva fournissent des données, des logiciels et des services afin de prendre en charge les fonctions métiers les plus importantes, de la recherche et du développement aux activités commerciales. Chez Cognizant, nous sommes particulièrement bien placés pour aider les entreprises de l'industrie pharmaceutique tout au long de leur parcours CRM nouvelle génération, grâce à notre expertise approfondie du secteur et à notre vaste expérience de l'écosystème Veeva, notamment avec :

Veeva CRM

Veeva Vault

Veeva Network

Veeva Open Data

Veeva Align





Avec plus de 500 consultants Veeva White Belt et plus de 100 mises en œuvre réussies, nos clients peuvent être sûrs que nous disposons des connaissances et compétences nécessaires pour les satisfaire et dépasser leurs attentes.