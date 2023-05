Was ist Mainframe-Modernisierung?

Mainframe-Modernisierung ist der Prozess der Migration oder Verbesserung des bestehenden Legacy-Mainframes eines Unternehmens in den Bereichen Schnittstelle, Code, Kosten, Leistung und Wartbarkeit. In einigen Fällen kann die Mainframe-Modernisierung die komplette Migration von Code und Funktionalität auf eine Plattform umfassen, die auf neuerer Technologie basiert und/oder in der Cloud gehostet wird.

Was sind die geschäftlichen Vorteile einer Mainframe-Modernisierung?

Mit der Mainframe-Modernisierung können Unternehmen: