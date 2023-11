Lösungen für Prozessautomatisierung

Steigern Sie den Fertigungsertrag mit flexiblen und konformen Auto­matisierungs­lösungen Unsere 25-jährige Erfahrung in der Prozess­automatisierung und unser Fachwissen in der Life-Science-Branche ermöglichen es uns, über den gesamten Lebenszyklus hinweg Mehrwert zu liefern. Wir arbeiten mit führenden Pharma- und Life Sciences-Unternehmen zusammen, um eine reibungslose Abwicklung von Auto­matisierungs­projekten sicherzustellen. Unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Auto­matisierungs­lösungen hat dazu geführt, dass unsere Kund:innen drei Jahre in Folge die ISPE-Auszeichnung „Facility of the Year“ gewonnen haben. Wir sind stolz darauf, Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abzuschließen und uns darauf zu konzentrieren, unseren Kunden einen schnellen Mehrwert zu bieten. Durch die Partnerschaft mit uns können Kund:innen ihre digitalen Auto­matisierungs­strategien im Einklang mit Manufacturing 4.0-Initiativen maximieren und so Prozess­effizienz, Fehler­reduzierung, verbesserte Kontrolle, Qualitäts­sicherung und Kosten­ein­sparungen erzielen.