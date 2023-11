Wichtige Technologie­lösungs­partner:innen, die ausgewählt wurden, um die Bedürfnisse unserer Kund:innen bestmöglich zu erfüllen Wir arbeiten mit führenden Technologie­anbieter:innen zusammen, um Kund:innen aus der Life Sciences Branche bei der Bereitstellung innovativer Lösungen zur Steigerung der Produktions­effizienz und Produktivität zu unterstützen. Unser Fachwissen umfasst Fertigungs­ausführungs­systeme (MES), Labore, Daten­infrastruktur, Bericht­erstellung, Visualisierung, Modellierung, Analyse, Produktions­management und Cyber­sicherheit der Betriebstechnologie (OT) und stellt so die Wettbewerbs­fähigkeit in einer dynamischen Landschaft sicher. Unsere strategischen Allianzen reduzieren Kosten und Risiken und bieten gleichzeitig maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Anforderungen jedes Kunden. Indem wir das Fachwissen und die Ressourcen unserer Partner nutzen, verschaffen wir unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil in einem immer komplexer werdenden Markt und ebnen den Weg für langfristiges Wachstum und Wohlstand.