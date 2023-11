Site Services

Wir bieten eine umfassende Palette an Standort­dienst­leistungen an, die Auto­matisierung, IT für OT, Manufacturing Execution Systems (MES), Digital­technik, Qualitäts­kontrolle, Entwicklungs­labor­systeme und OT-Cyber­sicherheit umfassen. Unsere maß­geschnei­derten Lösungen erfüllen alle Anfor­derungen an die Fertigungs­unterstützung, egal ob vor Ort oder extern.