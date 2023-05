Was ist intelligente Automatisierung?

Intelligente Automatisierung (IA) kombiniert robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) mit fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) , Analytik, optischer Zeichenerkennung (OCR), intelligenter Zeichenerkennung (ICR) und Process Mining, um End-to-End-Geschäftsprozesse zu erstellen die selbstständig denken, lernen und sich anpassen. Intelligente Automatisierung wird manchmal als intelligente Prozessautomatisierung (IPA) und Hyperautomatisierung bezeichnet.

Was sind die geschäftlichen Vorteile einer intelligenten Automatisierung?

IA unterstützt das Design und die Erstellung von End-to-End-Prozessen, die flexible, belastbare und moderne Geschäftsmodelle ermöglichen. Die Verbesserung der menschlichen Erfahrung mit IA kann eine neue Welle der Innovation auslösen und Menschen dazu inspirieren, mutig neuen Geschäftswert zu schaffen, indem Mitarbeiterzeit von Verantwortlichkeiten befreit wird, die von Maschinen erledigt werden können.

Effektive IA erfordert die Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsfunktionen, um die Effektivität bestehender Prozesse zu bewerten und dann Systeme zu integrieren, um nachhaltige und skalierbare Veränderungen in das Prozess-Framework voranzutreiben. Damit eine IA-Initiative erfolgreich ist, müssen die Mitarbeiter in den Transformations­prozess einbezogen werden, damit sie die Vorteile einer neuen Arbeitsweise und der Schaffung von Geschäftswert aus erster Hand erfahren können.

Welche Technologien verwendet IA?

IA kombiniert RPA-Software – die dabei hilft, traditionell arbeitsintensive, regelbasierte Aufgaben zu automatisieren, die kein menschliches Urteil oder Eingreifen erfordern – mit intelligenten Technologien wie:

Künstliche Intelligenz – Computersysteme, die menschliche Intelligenz simulieren, KI analysiert Daten schneller als Menschen und lernt aus vergangenen Entscheidungen

– Computersysteme, die menschliche Intelligenz simulieren, KI analysiert Daten schneller als Menschen und lernt aus vergangenen Entscheidungen Maschinelles Lernen strukturierten Daten erkennen und genaue Vorhersagen unter Verwendung historischer Daten als Eingabe für die Vorhersage von Ergebnissen treffen

strukturierten Daten erkennen und genaue Vorhersagen unter Verwendung historischer Daten als Eingabe für die Vorhersage von Ergebnissen treffen Computer Vision – Technologietools wie OCR, die gescannte Dokumente oder Fotos in Text umwandeln

– Technologietools wie OCR, die gescannte Dokumente oder Fotos in Text umwandeln Natural Language Processing (NLP)

Process Mining – Ein analytischer Ansatz zur Diagnose von Geschäftsprozessen, wie sie tatsächlich existieren, und zur anschließenden Erfassung und Verbesserung von Prozessen auf der Grundlage von Datenanalysen

Wie hilft IA Unternehmen in einer Welt nach der Pandemie?

Die massiven sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zeigen, dass Resilienz von einer intelligenten Orchestrierung durchgängiger digitaler Prozesse abhängt.

Intelligente Automatisierung ist ein bewährter strategischer Hebel, der Kosten senkt oder die Effizienz verbessert. Unternehmen setzen jedoch zunehmend auf IA, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und die dringende Herausforderung zu bewältigen, sich schnell ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die intelligente Orchestrierung intelligenter Automatisierung hilft beim Design und der Erstellung von End-to-End-Geschäftsprozessen, die flexible und belastbare moderne Geschäftsbetriebs­modelle ermöglichen und es Unternehmen ermöglichen, das Kommende zu antizipieren und den Wandel voranzutreiben.

Zu den geschäftlichen Vorteilen, die durch effektive IA erzielt werden, gehören:

600 % schnellere Schadenbearbeitung für einen führenden Gesundheits­dienst­leister

Mehr als 90 % Prozessverbesserung und 4-facher ROI für ein führendes Agrarunternehmen

99 % Genauigkeit bei der Bearbeitung von ~100.000 Lieferantenrechnungen pro Monat für ein Kredit­karten­dienstleistungs­unternehmen

16 % Reduzierung des Anrufvolumens mit NLP mit 90 % Chatbot-Genauigkeit für einen großen Telekommunikations­anbieter

Was ist der Unterschied zwischen IA und RPA?

RPA ersetzt manuelle, sich wiederholende Aufgaben durch effizientere automatisierte Workflows mit Software-Robotern oder Bots. IA fügt neue kognitive Technologien wie KI hinzu, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen unternehmensweit zu skalieren und Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zu geben, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Beispiele für effektive RPA sind: