Den Vertrieb effizienter und effektiver gestalten

Als führendes Unternehmen in der Cloud-Beratung verfügt Cognizant über einen umfassenden Hintergrund in der Bereitstellung von Vertriebs- und Marketinganwendungen und komplexen Anwendungen auf Basis von Salesforce Customer 360. Zusätzlich zu den Lösungen für Kundenbetreuung, Partner, Gebiete und Vertriebsleistung bieten wir mehrere Geschäftslösungen an, die den Wert des standardmäßigen, handelsüblichen Salesforce-Angebots steigern.