Anwendungen für Unternehmen

Ihr Partner für digitale Orchestrierung Gewinnen Sie den Kampf um Kund:innen in der Digitalwirtschaft Um im digitalen Zeitalter zu gewinnen, braucht es mehr als nur ein starkes Kund:innenerlebnis. Ihre CX muss hoch relevant sein und in direkter Verbindung mit Ihrer übrigen Wertschöpfungskette stehen. Sie müssen die Art, wie Sie mit Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen interagieren, komplett verändern. Der Enterprise Application Service (EAS) von Cognizant hilft Kund:innen aus allen Branchen, ihre digitale Kundenerfahrung (Customer Experience, CX) neu zu denken, erstklassige Mitarbeiter:innen anzusprechen und zu halten, die Ökosysteme ihrer Partner produktiver zu nutzen und ihre Betriebsabläufe und Finanzorganisation effizienter zu gestalten. Durch den Aufbau einer einfacheren, moderneren Landschaft können Cognizant EAS Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu transformieren, Ihre zentralen Geschäftsziele zu erreichen – und in der Digitalwirtschaft erfolgreich zu sein.

