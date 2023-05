Experience Architektur

Was ist Erfahrungsarchitektur?

Experience Architecture (EA) – auch User Experience Architecture genannt – bildet den Prozess der Erstellung einer Online User Experience (UX) für Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Partner:innen und andere Besucher:innen ab. Sie kombiniert in der Regel Informationsarchitektur (IA), Interaktionsdesign und Erfahrungsdesign (XD), um darzustellen, wie Benutzer:innen durch eine Online-Erzählung navigieren.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Erlebnisarchitektur?

Erlebnisarchitektur kann einem Unternehmen mehrere Vorteile bieten, die wie folgt funktionieren:

Eine umfassende Nutzererfahrungs-Roadmap. Erlebnisarchitektur (EA) bietet eine ganzheitliche Top-Down-Ansicht der User Journey, die Systeme und/oder Strukturen hervorhebt, mit denen Benutzer interagieren, während sie durch die Fähigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens navigieren.

Ein Interaktionsgerät. Eine erfolgreiche Erlebnisarchitektur (EA) - eine, die logisch und intuitiv eine Reihe von ansprechenden Nutererfahrungs-Interaktionen Schritt für Schritt abbildet - kann Benutzer begeistern und Ihre Marke aufwerten.

Ein integratives Designwerkzeug. Erlebnisarchitektur (EA) ist ein Zweig des integrativen/universellen Designs, das Benutzeroberflächen erstellt, die für Zielgruppen, die alt, deaktiviert und/oder beeinträchtigt sind, zugänglich sind.

Warum braucht eine Organisation eine Erlebnisarchitektur?

Um mit IoT einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, müssen viele der unerwarteten Komplexitäten und Herausforderungen überwunden werden. Entscheidungsträger in Unternehmen müssen über ihre derzeitigen Definitionen von Produkten und Dienstleistungen hinausdenken, um sich vorzustellen, wie die von diesen Lösungen generierten Daten Umsätze, Gewinne und Marktanteile steigern können. Ihre IT-Kollegen müssen Unmengen von Daten aus neuen Geräteklassen integrieren, sichern und verwalten und die Tools erlernen, um diese Daten zu analysieren und die daraus resultierenden Erkenntnisse nahezu in Echtzeit zu liefern. Sie müssen auch lernen, diese neuen Technologien zu verwalten, zu sichern und zu skalieren.

Angesichts dieses Ausmaßes an Veränderungen ist es nur natürlich, dass Unternehmen ihre zukunftsorientiertesten Geschäftseinheiten langsam mit Proofs of Concept (PoC) beginnen lassen, die das Potenzial und die Grenzen des IoT testen. Aber wenn man zu weit geht, garantiert ein solches einschränkendes Denken fast ein Scheitern. Die Geschäftseinheit, die es eilig hat, als Erster auf den Markt zu kommen, kann sich an die Technologie eines Anbieters binden oder eine vollständig kundenspezifische Lösung entwickeln – beides macht es schwierig und teuer, sie im Laufe der Zeit zu warten oder zu verbessern.

Durch die Fokussierung auf die Lösung eines eng begrenzten Problems versäumt es die Geschäftseinheit oft, Funktionen einzubauen, die für den langfristigen Einsatz im Unternehmen erforderlich sind, wie z. B. Sicherheit, Skalierbarkeit und die gemeinsame Nutzung von Daten mit anderen Unternehmenssystemen.

Das Letzte, was ein Unternehmen braucht, ist, von isolierten, ineffizienten und teuren IoT-Piloten behindert zu werden, die nie die Produktion erreichen. Über die neuen Technologien hinaus, die für das IoT erforderlich sind, benötigen Unternehmen im Laufe der Zeit gemeinsame IoT-Plattformen und strukturierte, konsistente Prozesse für die Entwicklung und Implementierung von End-to-End-IoT-Lösungen im gesamten Unternehmen.

Hier kommt eine effektive Erlebnisarchitektur ins Spiel. Es gibt Unternehmen einen bewährten Entwurf für die schnelle Bereitstellung sicherer, skalierbarer und interoperabler IoT-Produkte, -Services und -Lösungen. Seine detaillierten Empfehlungen, Best Practices und Beispielcodes gewährleisten einen konsistenten, unternehmensweiten Ansatz für alles, von Interoperabilität und Edge-Computing bis hin zu branchenspezifischen Anwendungen wie vernetzten Fabriken, vernetzten Fahrzeugen und vernetzten medizinischen Geräten.