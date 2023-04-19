Plateformes de mise en œuvre de l'IA
Plus de 400 clients, des résultats conséquents
Les plateformes Cognizant surmontent les défis de la dernière étape
Nous aidons les clients à réduire la complexité, limiter les risques et accélérer la transformation à grande échelle
Laboratoire d'IA de Cognizant
Innovation appliquée aux défis de l'IA d'entreprise
Notre laboratoire d'IA se place à l'avant-garde de l'innovation scientifique par la transformation d'idées révolutionnaires en applications pratiques que nous fournissons à grande échelle via nos plateformes.
Outre ses plus de 50 brevets, ce laboratoire s'est impliqué pour des propriétés intellectuelles uniques et pratiques, notamment des approches destinées à augmenter la précision des résultats d'IA ainsi que de nouvelles manières de faciliter l'intégration d'agents IA hétérogènes.
Nous contacter
Contactez-nous pour découvrir comment nos plateformes aident à fournir aux entreprises des solutions d'IA professionnelles qui accélèrent votre progression.
