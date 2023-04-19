Plateformes de mise en œuvre de l'IA

« Cognizant s'appuie sur Backstage, un outil de workflow open-source, pour orchestrer différents aspects de sa plateforme Flowsource. Cette approche centrée sur les plateformes facilite l'ingénierie système centrée sur les agents, avec des transferts fluides entre les différents composants. En ayant recours à une approche par modèle pour les services courants comme les applications et microservices React, Cognizant garantit la cohérence et l'évolutivité de tous ses projets. En résumé, la réponse de Cognizant aux changements induits par l'IA générative révèle une approche équilibrée qui donne la part belle à l'expertise humaine, à l'efficacité de traitement et à la flexibilité technique. Tout ceci assure la compétitivité de l'entreprise sur le long terme. »

--VP and Principal Analyst