Innover pour demain

Dans un contexte de convergence des technologies digitales, un tout nouveau concept de fabrication industrielle prend forme. Il est développé dans notre ensemble de capacités Factory of the Future. Ce concept associe notre framework de création de valeur, des systèmes d'exécution, des systèmes de création de rapports sur les incidents dans les ateliers et l'analyse des ateliers.

Grâce à des systèmes centraux de fabrication et d'entreprise en guise de base, nous utilisons l'analytique pour rendre la fabrication industrielle plus intelligente, plus réactive et plus efficace, permettant ainsi à vos entreprises de rester compétitives.