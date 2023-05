Améliorez la précision. Une flexibilité accrue

La concurrence accrue et les marchés en évolution obligent les services des eaux à améliorer à la fois leur service à la clientèle et la baisse des prix. Le résultat : des marges serrées. Dans de nombreux scénarios, la clé du succès est de proposer des services à la clientèle supérieurs qui améliorent l’efficacité et raccourcissent le cycle « du compteur à l’encaissement ».

Cognizant propose plusieurs services pour aider à atteindre une plus grande flexibilité, à réduire les délais de paiement clients et à assurer un reporting et des rapprochements financiers en temps opportun pour une meilleure conformité règlementaire. Parmi ces services figurent notamment la gestion des comptes clients, la préparation et l’envoi des factures, la gestion des ordres de service et l’assistance client. Nous aidons également les utilities à communiquer avec leurs clients et à partager des informations via des compteurs intelligents et des écrans sur site.