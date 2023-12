Supply Chain Management

La planification d'entreprise de nouvelle génération sera intégrée et prédictive, et non plus isolée et réactive. Pour créer de la valeur avec votre chaîne d'approvisionnement, notre équipe de consultants en planification vous aidera à développer et optimiser vos stratégies opérationnelles. Notre expertise porte sur la prévision de la demande, la production, la planification des stocks et de la distribution, ainsi que la planification des ventes et des opérations (S&OP) à partir de plus de 60 engagements.

Avantages :