Les grandes entreprises améliorent le flux de produits et adoptent des stratégies d'approvisionnement innovantes. Rien n'évolue aussi vite que la mode. Les tendances d'une saison se retrouvent souvent dans la section soldée la saison suivante. Notre expérience approfondie du marché de la mode et de la chaussure peut vous aider à anticiper et à répondre à ces changements rapides, tout en limitant les goulets d'étranglement.