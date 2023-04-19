Marchés de capitaux
EXPERTISE
Les marchés de capitaux dont nous nous occupons
Gestion d'actifs et de patrimoine
Nos solutions de transformation digitale de pointe améliorent l'efficacité opérationnelle, l'engagement client et la prise de décision pilotée par les données.
Banques d'investissement et courtage
Nos frameworks et solutions aident à la rationalisation des opérations d'échange, améliorent la conformité règlementaire et optimisent les analyses de données sur toute la chaîne de valeur des titres.
Infrastructure du marché
Nous participons à la modernisation des opérations en déployant des services BPO avec IA intégrée qui transforment les applications héritées en infrastructure moderne apte à répondre aux besoins croissants des clients.
Services de titres et de conservation
Nos solutions de conservation évolutives et sécurisées optimisent la protection des actifs, rationalisent les processus de recouvrement et assurer la conformité règlementaire des clients des services de conservation.
Nos offres
Outils
APPROCHE
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Premiers pas avec les solutions technologiques des marchés de capitaux
Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.
Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.
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