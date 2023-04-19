Les établissements et les employeurs se tiennent en première ligne des discussions sur la santé mentale et le bien-être au travail. Ils font tous les efforts du monde pour publier des programmes. Les solutions de technologie éducative peuvent intégrer des ressources sur la santé mentale et le bien-être au travail dans les plateformes de formation, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage bienveillant et stimulant.