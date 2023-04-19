Solutions cloud

Nous fournissons les outils et ressources nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de pratiques DevOps dans un environnement de cloud computing. Obtenez des versions logicielles plus rapides et plus fiables grâce à une méthodologie de développement logiciel DevOps qui met l'accent sur la collaboration, l'automatisation et la livraison continue.

Nos services de conseil comprennent le développement stratégique, l'évaluation de maturité et la rationalisation des outils.

La plateforme Cognizant OneDevOps accélère l'adoption des DevOps par l'identification des goulets d'étranglement, la fourniture d'informations et la garantie de la traçabilité, le tout de manière proactive dans le flux de prestation continue. Elle s'intègre aux meilleurs outils de DevOps pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la qualité du code et améliorer la stabilité des versions.

La conception, la migration et la modernisation des applications englobe l'intégration et le déploiement continus (CI/CD, continuous integration and continuous delivery), l'orchestration et l'automatisation des versions applicatives, la conteneurisation et les DevSecOps.

Les services sourcés comprennent l'automatisation de pipeline par infrastructure programmable (IaC, infrastructure as code), la maintenance et la prise en charge des outils de DevOps ainsi que les tâches routinières telles que la gestion de versions, les opérations d'environnement et la gestion du contrôle des sources (SCM, source control management)/la gestion des modifications.