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Créer un pont vers l'avenir avec les solutions cloud
Nous rendons les entreprises actuelles plus durables, agiles et innovantes en les transformant en profondeur, en modernisant l'infrastructure et les applications et en utilisant le cloud comme plateforme métier moderne.
Vous ne savez pas par où commencer ? Nos services de conseil peuvent aider votre entreprise à définir son parcours cloud dès le premier jour, de l'élaboration d'une stratégie cloud et d'une feuille de route de modernisation technologique à la validation du concept, en passant par l'activation et l'optimisation. Nos services garantissent que les solutions et le développement des talents et des équipes indispensables à leur mise en œuvre restent l'objectif ciblé.
Basées sur Skygrade, automatisées et pilotées par l'IA, nos évaluations des applications et infrastructures existantes vous aident à déterminer le degré de préparation au cloud et les mesures nécessaires pour la migration cloud selon les dispositifs 6R framework.
Nous fournissons les outils et ressources nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de pratiques DevOps dans un environnement de cloud computing. Obtenez des versions logicielles plus rapides et plus fiables grâce à une méthodologie de développement logiciel DevOps qui met l'accent sur la collaboration, l'automatisation et la livraison continue.
Nos services de conseil comprennent le développement stratégique, l'évaluation de maturité et la rationalisation des outils.
La plateforme Cognizant OneDevOps accélère l'adoption des DevOps par l'identification des goulets d'étranglement, la fourniture d'informations et la garantie de la traçabilité, le tout de manière proactive dans le flux de prestation continue. Elle s'intègre aux meilleurs outils de DevOps pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la qualité du code et améliorer la stabilité des versions.
La conception, la migration et la modernisation des applications englobe l'intégration et le déploiement continus (CI/CD, continuous integration and continuous delivery), l'orchestration et l'automatisation des versions applicatives, la conteneurisation et les DevSecOps.
Les services sourcés comprennent l'automatisation de pipeline par infrastructure programmable (IaC, infrastructure as code), la maintenance et la prise en charge des outils de DevOps ainsi que les tâches routinières telles que la gestion de versions, les opérations d'environnement et la gestion du contrôle des sources (SCM, source control management)/la gestion des modifications.
Nous proposons des services dédiés au socle du cloud qui permettent aux organisations de créer une infrastructure cloud solide et fiable. Ils incluent des éléments essentiels comme les bases de déploiement, la configuration du réseau, les protocoles de sécurité, la gestion des identités et des accès, avec des stratégies de conformité et de gouvernance qui vous mettent sur la voie du succès. Une part critique de la conception de ce socle du cloud repose sur son intégration avec des plateformes telles que Cognizant Skygrade pour la gestion du cloud pilotée par l'IA, la gouvernance du cloud et les FinOps.
Accédez à notre ensemble de solutions et de fonctionnalités, fourni avec nos services de gestion du cloud, pour bénéficier d'une observabilité complète, de l'automatisation, de la supervision des coûts et d'opérations axées sur l'IA pour tirer le meilleur parti du cloud. Nos solutions regroupent plusieurs options de plateforme, outils, plans et services professionnels permettant la mise en œuvre de votre propre plateforme ou l'exploitation des solutions IP et services partagés de Cognizant.
Notre filière de gestion cloud s'appuie sur Cognizant Neuro® IT Operations pour proposer un modèle d'exécution cloud sécurisé, adaptable et principalement axé sur l'IA.
Adaptabilité : elle peut s'intégrer dans un scenario d'opérations cloud existant ou établir un futur modèle opérationnel cloud garni des meilleurs outils et processus d'automatisation pour nos clients.
Sécurité : elle embarque le Zero Trust et la cyber-résilience dans les opérations cloud par la mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité du cloud, d'outils et de technologies pour que la sécurité du cloud fasse partie intégrante de la gestion du cloud.
Chez Cognizant, nous nous engageons à fournir des services technologiques exceptionnels afin de satisfaire voire de dépasser les attentes de nos clients. Notre engagement de niveau de service (SLA) détaille les normes et engagements que nous respectons pour garantir la meilleure qualité de service pour nos clients. Nous proposons des SLA standards et personnalisés, spécialement conçus pour les clients selon leurs besoins métiers.
Étendue des services
L'étendue de ces services comprend la gestion des opérations de cloud public pour l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et les logiciels en tant que service (SaaS). Elle couvre également la sécurité du cloud, la protection des données, la cyber-résilience pour la gestion des réseaux cloud et multi-clouds.
L'évaluation de nos SLA se mesure généralement selon les critères suivants :
- Temps de réponse
- Pourcentage de respect des délais de réparation/résolution
- Délai de livraison et pourcentage de respect
- Nombre de tickets ouverts après doublement du délai de résolution attendu, selon sévérité et priorité.
Optimisez la valeur du cloud en accélérant votre transformation pour libérer tout son potentiel. Que votre migration serve de tremplin ou vise une transformation complète vers le cloud natif et la conteneurisation, nos services offrent des résultats qui permettent aux entreprises de moins se concentrer sur l'informatique pour mieux cibler l'innovation, les opportunités d'investissement et la croissance tout au long de leur parcours vers une modernisation à plus long terme.
Cognizant Skygrade sert à transformer les workloads des applications sur site ou virtualisées. Le processus commence par une évaluation automatisée rapide et pilotée par des outils du patrimoine applicatif et infrastructurel existant, suivie d'une analyse de disposition. S'ensuit le développement d'une stratégie de migration intelligente vers le cloud. Viennent ensuite des migrations automatisées avec une planification par vagues intelligentes sur la base des cartographies de dépendance, de la conteneurisation automatisée, de l'ingénierie et de l'assurance qualité (QE/QA), des recettes de transformation et des modèles sectoriels.
Pour tirer le meilleur parti de vos chantiers cloud, vous devez définir les procédures et pratiques opérationnelles adaptées à l'ère du cloud public. Nos services d'optimisation du cloud gèrent la livraison, l'optimisation et les performances afin d'offrir à votre entreprise l'observabilité FinOps dont elle a besoin pour garantir l'optimisation des charges de travail.
La plateforme Skygrade de Cognizant offre une gestion des FinOps optimisée par l'IA par corrélation des indicateurs d'utilisation avec les données de dépenses dans le cloud et recommandation de placement de charge de travail dans les bases de déploiement les mieux adaptées du cloud. Elle fournit également des informations d'optimisation pilotée par l'IA en continu exploitées par nos équipes opérationnelles (en collaboration avec les clients) afin d'optimiser les dépenses dans le cloud.
Le cloud hybride unifie les opérations en rassemblant des fournisseurs sur site, en périphérie et publics comme Amazon, Microsoft et Google dans votre environnement cloud. Adaptez l'expérience cloud à vos besoins, simplifiez la gestion et conservez l'assurance de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Nos services sourcés d'infrastructure (IMS) fournissent des services complets d'exploitation du parc informatique pour les applications métiers critiques hébergées sur des clouds privés/hybrides ou des environnements traditionnels et propriétaires. L'IMS propose également des services de transformation de bout en bout, du parc informatique existant à l'infrastructure moderne grâce à l'IA générative et des frameworks adaptés aux résultats métiers spécifiques au secteur.
Associés et services complémentaires
Prix et distinctions
Expertise cloud de Cognizant
Nous travaillons avec tous les principaux fournisseurs de cloud par l'intermédiaire de groupes professionnels hyperscalers dédiés afin d'offrir des compétences et des capacités complètes. Ensemble, nous réunissons les équipes qualifiées, les logiciels et les plateformes pour mettre en place des solutions cloud sécurisées qui accélèrent la croissance de votre entreprise.
Prix du partenaire cloud
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour façonner l'avenir de nos clients communs. Ensemble, nous réinventons les processus et transformons les expériences pour offrir des résultats centrés sur le client. Voici quelques-uns de nos plus récents prix pour des partenariats.
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Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
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FAQ : Qu'est-ce que la migration vers le cloud ?
La migration vers le cloud est le processus de migration des applications d'une organisation (y compris les données, services, processus et autres éléments métiers) vers un environnement de cloud computing. Il s'agit généralement de faire passer ces éléments des centres de données et des serveurs sur site au cloud ou d'un environnement cloud à un autre.
En migrant une partie ou la totalité de ses actifs de données vers le cloud, une entreprise peut obtenir les avantages suivants :
- Réduction des coûts Réduisez le coût des applications à l'aide d'une méthodologie de migration évolutive et reproductible fournie selon un modèle « factory » ; contrôlez vos coûts avec une tarification basée sur la consommation et éliminez les environnements sur site à forte intensité de capital.
- Vitesse. Améliorez le délai de mise en marché en utilisant un pipeline DevOps intégré avec un modèle de sécurité cloud à plusieurs niveaux.
- Portefeuille d'applications rationalisé. Identifiez les applications adaptées à une migration vers le cloud à l'aide d'une méthodologie full-stack de découverte et d'évaluation.
- Transformation métier Les solutions de migration vers le cloud permettent aux entreprises d'avancer et d'innover plus rapidement, de moderniser des infrastructures vieillissantes, de se développer à l'échelle mondiale, d'obtenir de meilleures informations à partir des données et de restructurer leurs modèles organisationnels pour créer de meilleures expériences clients.
- Transformation digitale. Réalisez votre transformation numérique en améliorant l'agilité, en permettant une meilleure utilisation des technologies avancées et en facilitant le changement de culture.
- Consolidation des centres de données Passez moins de temps à gérer vos datacenters et plus de temps à gérer votre entreprise en migrant vers le cloud.
- Agilité et évolutivité. Utilisez la mise à l'échelle automatique et l'évolutivité pour répondre aux pics de demande de l'organisation sans prévoir de capacité excédentaire.
- Portée géographique. Accédez à vos applications de n'importe où, n'importe quel appareil, en tirant parti de la dorsale de connectivité des fournisseurs de services cloud.
- Intégration. Intégration transparente et économique avec d'autres systèmes (interface de programmation d'applications) avec des solutions de migration vers le cloud.
- Simplicité. Accélérez et simplifiez la configuration des données et des applications et automatisez les mises à jour.
- Peu d'entretien Confiez à un prestataire de services cloud la responsabilité de la maintenance du matériel, des logiciels et de l'infrastructure réseau.
La migration des applications et des données vers le cloud devient une activité courante à l'ère numérique : une activité que les parties prenantes de l'entreprise et du service informatique peuvent lancer rapidement et efficacement. Toutefois, sur un marché très fragmenté, les entreprises peuvent avoir du mal à choisir les services, modèles de déploiement et charges de travail les mieux adaptés parmi la multitude de possibilités.
Migrer vers le cloud peut s'avérer lourd et risqué pour les entreprises traditionnelles qui, pour fournir des services et générer des revenus, se sont appuyées pendant des années sur des systèmes internes hérités. Voici quelques défis typiques auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles envisagent des solutions de migration vers le cloud :
- Décider des charges de travail à déplacer et de l'ordre de migration.
- Maintenir la fiabilité et les performances des services stratégiques.
- Mettre en œuvre des niveaux appropriés de contrôles de sécurité et de conformité réglementaire
Parmi les approches de migration vers le cloud, citons notamment :
- L'approche greenfield, qui implique la création d'applications dans le cloud avec une approche donnant priorité au cloud et l'intégration de fonctionnalités conçues pour le cloud.
- L'approche brownfield, qui comprend le rehosting, le replatforming, le rearchitecting et le refactoring.
- Une combinaison de stratégies greenfield et brownfield
Un dispositif de migration vers le cloud performant est généralement celui qui utilise une méthodologie agile exécutée via Scrum pour diviser la planification et l'exécution d'une migration vers le cloud, ainsi que la gestion et l'optimisation continues du cloud, en une série de cinq processus strictement définis :
- Évaluer et planifier : évalue les portefeuilles pour leur adéquation avec le cloud et la viabilité d'une migration vers le cloud
- Conception et fabrication : installe un environnement cloud sécurisé en fonction des exigences en matière de charge de travail
- Vision et stratégie : assure l'adéquation des stratégies commerciale et informatique
- Migration et validation : transfère les charges de travail sur l'environnement cloud
- Exécuter et optimiser : gère les systèmes basés sur le cloud, y compris leur entretien
Différents accélérateurs (tels que des schémas et modèles de référence de solutions de migration cloud préétablies, des outils de migration, des modèles d'usine, des tableaux de bord de performance, des cadres de gouvernance et des processus de conduite du changement intégrés) alimentent ce framework.
Avec le bon processus, la migration vers le cloud peut avoir lieu en seulement 30 jours, en procédant aux étapes suivantes :
- Répondre : les perturbations peuvent obligent les organisations du monde entier à revoir les mesures de continuité d’activité afin de minimiser l'impact sur les clients.
- Récupérer : l'émergence du télétravail a mis en évidence les faiblesses de l'infrastructure sur site et des applications existantes. Les entreprises ont dû faire face à des défaillances d'applications critiques et à des pannes de centres de données dues à des pics soudains de la demande. Le cloud peut aider les entreprises à construire une infrastructure informatique hautement disponible, évolutive et résiliente capable de répondre à une demande variable tout en réduisant les coûts d'exploitation.
- Repenser : Le monde post-pandémique a vu l'accélération de l'adoption des technologies numériques dans tous les domaines, ce qui changera le mode de fonctionnement des entreprises et redéfinira la manière dont elles s'engagent auprès de leurs employés et de leurs clients. L'adoption du cloud aide les organisations à créer de nouveaux modèles opérationnels flexibles pour être compétitives en alignant les projets de modernisation de l'ensemble des plateformes, applications et données.