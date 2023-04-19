Électricité
EN BREF
UTILITIES
Solutions ciblées
Des solutions intelligentes qui aident les compagnies d'électricité à se préparer pour l'ère digitale.
Capacités supplémentaires
Communiquez avec vos clients. Créez des expériences convaincantes.
Dans un monde connecté, la gestion de l’expérience client joue un rôle essentiel pour associer les clients aux programmes de réponse à la demande. Par exemple, les mesures d’économie d’énergie qui aident les clients à mieux comprendre leur consommation d’énergie et fournissent une expérience utilisateur améliorée aident les utilities comme les clients à économiser de l’argent et des ressources. Les domaines d’expertise de Cognizant comprennent :
- la segmentation de la clientèle ;
- Analytique
- le self-service client ;
- un Service à la Clientèle omnicanal ;
- des communications clients intégrées ;
- la surveillance et l’analyse des réseaux sociaux.
Nous avons construit plusieurs solutions ciblées dans ce domaine telles que UtlityOne Engage et UtilityOne Insights. Celles-ci peuvent être mises en œuvre rapidement et offrent des fonctionnalités de gestion de l'expérience client primées telles que l'intégration omnicanale et la résolution d'appel unique.
Accélérez les temps de traitement. Réduisez les exceptions.
La conciliation de différentes catégories de consommateurs avec différentes structures tarifaires conduit à une logistique de facturation complexe, de la programmation à la génération. De même, les politiques règlementaires en mutation d’aujourd’hui nécessitent un système d’information client et des opérations de facturation robustes et flexibles.
Cognizant aide les compagnies d'électricité à réduire la durée d'attente des factures et les dérogations et à améliorer l'exactitude des factures. Nous contribuons également à une plus grande flexibilité en proposant aux clients de nouvelles options de self-service et en prenant en charge le déploiement en douceur de compteurs intelligents et de nouveaux produits et services. Nos domaines d'expertise comprennent :
- la gestion des comptes clients ;
- la préparation et l'envoi des factures ;
- les crédits et paiements ;
- la gestion des ordres de service ;
- les produits et les services.
Nous proposons un portefeuille d'accélérateurs comprenant des modèles prédéfinis pour SAP IS-U et Oracle CCnB. Des accélérateurs de migration de données sont également disponibles, des plateformes héritées (Banner and Customer/1) aux plateformes modernes telles que SAP IS-U et Oracle CCnB.
Créez une base CRM de classe mondiale
Les opérations CRM efficaces sont un fondement essentiel des objectifs d'acquisition et de rétention de clients d'une entreprise de services publics. Mettre en place un système robuste de gestion de la relation client ou CRM n'est pas particulièrement simple. Les entreprises doivent d'une part identifier les technologies les plus adaptées à leurs besoins, et d'autre part définir des stratégies de gestion du changement efficaces afin d'aligner leurs employés et processus sur leurs objectifs stratégiques.
Le pôle international CRM de Cognizant dispose d'une vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions CRM à travers la chaîne de valeur des compagnies d'électricité. Pour ce faire, nous avons établi un partenariat avec les principaux fournisseurs de CRM. Ces partenariats nous permettent de répondre aux exigences CRM spécifiques aux entreprises de services publics à l'aide de canaux mobiles, sociaux et de commerce électronique.
Plus important encore, l'expertise technologique de Cognizant, combinée à des conseils pour les affaires, aide les organisations à mettre en œuvre et à adopter avec succès les technologies CRM, garantissant ainsi une meilleure relation client et un ROI plus élevé.
Transformez la gestion de vos actifs
L'industrie des services publics d'électricité est très exigeante en matière d'actifs et fait face à des défis majeurs pour conserver la fiabilité de ses infrastructures essentielles vieillissantes et de sa main-d'œuvre.
Les solutions et services de gestion des actifs d'entreprise de Cognizant pour les services publics fournissent la mise en œuvre et l'intégration de systèmes tels que la planification et l'ordonnancement, la mobilité, l'analyse et la gestion du cycle de vie des actifs. Ils aident les utilities à réduire leurs coûts et à mieux utiliser leurs actifs. Notre savoir-faire inclut les éléments suivants :
- l'amélioration du processus EAM ;
- la sélection et la mise en œuvre de forfaits EAM ;
- la gestion des actifs mobiles et du travail ;
- l'intégration de la conception, du mapping et des opérations à GIS ;
- la gestion et l'analyse des données sur les actifs pour l'entretien conditionnel.
Nous avons développé plusieurs solutions et accélérateurs ciblés tels qu'APEx — Asset Performance Excellence pour les actifs de réseau de services publics, le kit de mise à niveau IBM Maximo et d'autres accélérateurs pour aider les utilities à transformer leurs programmes de gestion des actifs d'entreprise.
Plus d'informations grâce à des réseaux plus intelligents
Avec des fournisseurs d'électricité installant des millions de compteurs et d'appareils intelligents dans leur réseau de distribution d'électricité et passant à des réseaux de transmission de données avancées, l'utilisation des données transforme le fonctionnement des utilities.
Les solutions et services de réseaux intelligents de Cognizant introduisent des données avancées et des capacités d'analyse prédictive sur les réseaux gérés.
Mieux gérer vos actifs
Geographical Information Systems (GIS) agit comme une technologie d'intégration qui peut aider les compagnies d'électricité à obtenir une vue unique de leurs informations sur les actifs et à effectuer un fonctionnement et un entretien efficaces. Le résultat : une meilleure satisfaction client. Cognizant propose une large gamme de solutions et de services dans l'espace GIS à travers des plateformes de bureau, Web et mobiles. Nous sommes spécialisés dans divers aspects du cycle de vie GIS, notamment :
- les services de données GIS ;
- les services de développement et entretien d'application GIS ;
- l'analyse géospatiale ;
- les services de conseil GIS ;
- les services de développement de produits spatiaux.
Les compagnies d'électricité peuvent tirer parti de nos solutions et frameworks tels que WebGIS Framework for Single View, notre framework de migration des données GIS et notre solution Online/Offline Mobile GIS pour accélérer leur transition digitale.
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