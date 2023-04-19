Passer au contenu principal Skip to footer
Un chat assis sur une balance bleue et blanche regarde autour de lui avec curiosité.

De la vision produit à la réalité

Dans le monde actuel, l'immobilisme mène à la relégation. Pour garder de l'avance, vous devez proposer de nouveaux produits révolutionnaires et repenser les expériences utilisateur.

Prenez le contrôle de votre parcours produit. Optimisez chaque étape de la conception au déploiement grâce à des technologies avancées comme les jumeaux numériques, l'edge computing, l'IA embarquée et les architectures cloud-natives.

Canalisez le chaos des données et accélérez le développement produit avec un fil numérique unifié. Surclassez vos concurrents avec des technologies qui favorisent l'agilité.

Créez des produits sûrs dès leur conception, tout en adoptant un développement produit durable dès maintenant en vue d'une croissance future.

Devenez synonyme d'innovation et de produits intelligents aux résultats concrets.

Commencer votre parcours produits intelligents
NOTRE IMPACT

Des effets concrets pour faire la différence

85 %

de réduction des efforts d'entretien produit pour donner de la marge de manœuvre à la R&D des clients en vue de futurs projets.

30 %

de réduction des temps d’arrêt grâce à la mise en place d'une stratégie de jumeaux numériques pour la prédiction des opérations et l'optimisation des performances.

40 %

de réduction du délai entre la conception et la mise sur le marché pour un équipementier automobile grâce à un fil numérique en temps réel alimenté par l'IA.

30 %

de réduction des efforts de test atteinte via une vérification basée sur le risque sur les plateformes web et mobiles.

CAPACITÉS ESSENTIELLES

L'innovation produit intelligente dans tous les domaines

Notre ADN d'ingénieurs nous pousse à concrétiser des idées révolutionnaires, à concevoir des solutions intelligentes et connectées, des systèmes embarqués et des expériences personnalisées, le tout pensé pour produire des résultats concrets.

De la puce au cloud, réinventez les capacités des produits connectés

Nous vous aidons à stimuler l'innovation avec des produits connectés intelligents, évolutifs et sécurisés, qu'il s'agisse de systèmes à puce et embarqués, d'architecture cloud-native ou edge-native ou encore d'intelligence périphérique. Que vous produisiez de nouveaux appareils ou que vous modernisiez des dispositifs existants, nous concevons chaque couche de la pile pour permettre un délai de réalisation plus rapide, des renseignements en temps réel et des performances adaptatives à grande échelle.

Notre méthode de création de valeur ajoutée :

Innovation survitaminée

  • Ingénierie embarquée dans le matériel, les micrologiciels et les puces ;
  • Connectivité cloud-native pour des produits intelligents et toujours connectés ;
  • Conception produit, expérience utilisateur et services de R&D full-stack.

Écosystèmes produit plus intelligents

  • Intégration des données en temps réel et télémétrie des appareils ;
  • Informations alimentées par l'IA pour la maintenance prédictive et la personnalisation ;
  • Edge computing et réactivité à faible latence ;
  • Diagnostics à distance, mises à jour OTA et modernisation du cycle de vie ;
  • Avec Cognizant Neuro® Edge, nous rapprochons l'intelligence des appareils afin de favoriser des décisions plus éclairées, plus rapidement.

Plateformes évolutives et sécurisées

  • Cybersécurité d'origine au service de l'intégrité de l'appareil et des données ;
  • Architecture de la puce au cloud pour une orchestration fluide ;
  • Processus d'ingénierie évolutifs et modernisation par transfert.
Une puce informatique chamarrée et parée de multiples nuances de couleurs ainsi que de circuits électroniques complexes.
L'écosystème de la santé plus intelligent, plus rapide et mieux ciblé

Nous aidons les innovateurs de la medtech et de l'industrie pharmaceutique dans la recherche, la conception, le développement et l'adaptation de solutions de santé connectées qui améliorent les résultats du secteur des soins, qu'il s'agisse de suivi à distance, de plateformes personnalisées ou de diagnostics en temps réel. Grâce à notre veille réglementaire exhaustive et à notre expertise du domaine, nous stimulons l'innovation, réduisons le risque et produisons des résultats concrets. Citons notamment des essais plus rapides et des soins plus pertinents.

Notre méthode de création de valeur ajoutée :

Solutions de santé intelligentes

  • Recherche et ingénierie sur les logiciels et plateformes des dispositifs médicaux
  • Applications de suivi à distance et d'accompagnement des patients
  • IA/ML pour les diagnostics, les alertes prédictives et l'automatisation des workflows
  • Expériences utilisateur mobiles, sécurisées et conformes

Décisions en temps réel

  • Plateformes de données probantes concrètes et intégration des données de santé
  • Simulations digitales et de jumeau biologique pour des observations préliminaires et la planification du traitement
  • Détection périphérique et capture de données
  • Les capacités Neuro® Edge alimentées par l'IA favorisent l'intelligence en temps réel sur le lieu de soins.

Conformité et continuité

  • Prise en charge GxP/QARA et correction DHF
  • Documentation technique et entretien tout au long du cycle de vie
  • Traçabilité des appareils, des données et des résultats
  • Plateformes cloud-natives avec conformité HIPAA, FDA et CE
Une femme aide une petite fille à mettre son appareil auditif dans un moment de convivialité et d'entraide.
Connectivité pour un monde constamment dynamique

Chaque produit et plateforme intelligents dépend de la gestion et de l'analyse adaptatives des données en temps réel. Nous aidons les opérateurs de téléphonie mobile et de câble à effectuer des transformations architecturales via des solutions définies par logiciel, cloud-natives et edge-natives pour plus d'agilité et de visibilité. En établissant des partenariats avec des entreprises technologiques et des exploitants de parcs de véhicules, nous favorisons les cas d’utilisation fondés sur une structure de connectivité fiable. Qu'il s'agisse de moderniser les infrastructures ou de lancer des services virtualisés, nous encourageons les prestations plus rapides, l'orchestration plus intelligente et les performances en temps réel à grande échelle.

Notre méthode de création de valeur ajoutée :

Infrastructure pérenne

  • Architecture et microservices réseau cloud-natifs
  • 5G privée, Open RAN et découpage de réseau
  • SDN/NFV pour la virtualisation et la mise à l'échelle dynamique
  • Intégration des hyperscalers et des plateformes télécom (AWS, Azure, etc.)

Renseignements et contrôles en temps réel

  • Activation périphérique et conception à latence ultra-faible
  • Optimisation du trafic pilotée par IA et orchestration intelligente
  • Modèles réseau en tant que service pour l'agilité et la rentabilité
  • Avec Cognizant Neuro® Edge, nous permettons les décisions en temps réel à la périphérie du réseau.

Écosystèmes sécurisés et adaptables

  • Orchestration et télémétrie des appareil à l'échelle IoT
  •  Sécurité Zero Trust et observabilité réseau full-stack
  • Infrastructure résiliente pour des opérations haute disponibilité
Représentation chamarrée d'une technologie de pointe à l'image de l'évolution et de l'avenir d'Internet.
Unification du cycle de vie produit, du concept au client

Nous relions les données, les décisions et les équipes tout au long du parcours produit, de la conception/développement à la conformité et aux services. Nos solutions de fil numérique permettent des retours continus, l'intelligence technique et la traçabilité de bout en bout. Ces capacités aident les entreprises à stimuler l'innovation, améliorer la qualité et prendre des décisions plus éclairées à chaque étape du cycle de vie.

Notre méthode de création de valeur ajoutée :

Intelligence de l'ingénierie connectée

  • Migration des données de cycle de vie, intégration et mise en œuvre d'une plateforme de gestion du cycle de vie produit (PLM)
  • Collaboration transversale entre conception, fabrication et services
  • Informations alimentées par l'IA pour la détection préventive des défauts, la prédiction des risques et une itération plus rapide
  • Conformité intégrée aux workflows d'ingénierie

Traçabilité et conformité à grande échelle

  • QARA, GxP et prise en charge de la documentation technique
  • Frameworks de fil numérique pour la correction DHF/DMR
  • Contrôle du changement, préparation à l'audit et traçabilité produit
  • Éprouvée par les cas d’utilisation de l'industrie pharmaceutique, de l'automobile et de l'industrie

Simulation et boucles de retour d'expérience

  • Création de jumeau numérique pour la conception, les diagnostics et l'entretien
  • Plateformes cloud-natives pour la gestion à grande échelle de fils virtuels
  • Intégration de données d'utilisation concrètes pour l'amélioration continue
  • Alimentation de cycles d'apprentissage rapides via des systèmes de retour d'expérience pilotés par l'IA
Une main robotique tendue vers une main humaine, symbole du lien entre technologie et humanité.
POURQUOI COGNIZANT

Ce que Cognizant vous apporte

Cognizant vous aidera à devancer la concurrence avec son expertise des cycles de vie et ses solutions de bout en bout. Celles-ci vous permettront de prédire les revirements du marché, de rationaliser les opérations et de dynamiser votre parcours produit du concept à la commercialisation.

Raccourcissez le délai de rentabilité

avec un écosystème produit connecté qui raccourcit les cycles de lancement et améliore la préparation au marché.

Une femme avec des lunettes tape au clavier de son ordinateur portable, très concentrée.
Diminuez le coût de la qualité et de la conformité

grâce à l'automatisation pilotée par l'IA, à l'intégration des fils numériques et à la traçabilité en temps réel.

Un robot monté sur une carte mère d'ordinateur, symbole de la fusion de la technologie et de la robotique dans un environnement digital.
Innovez constamment

en infusant de l'intelligence à chaque étape du développement à l'aide de nos logiciels avancés, de notre expertise en ingénierie, de notre IA et de l'évolutivité de nos plateformes.

Une personne tient un anneau noir gravé du mot « amour », un bijou sobre mais chargé de sens.
Proposez des expériences intelligentes

par l'unification des données produit fragmentées et l'application de l'intelligence en temps réel pour accélérer le développement, anticiper les besoins et inciter des décisions plus pertinentes.

Un train moderne traverse une rue, au milieu des hauts bâtiments et des piétons qui composent ce paysage urbain coloré.
Augmentez la résilience produit et réduisez les temps d’arrêt

à l'aide d'informations prédictives, de mises à jour sans fil (OTA) et d'une surveillance proactive.

Vue aérienne d'un tracteur émettant un balayage laser pour mettre en valeur sa technologie agricole avancée dans un champ.
Concevez de manière durable et à une échelle responsable

afin de minimiser l'impact environnemental tout en optimisant l'efficacité opérationnelle.

Une scène champêtre illuminée par des éclairages au sol qui créent une ambiance conviviale et incitative dans la lumière du crépuscule.
Découvrir l'accompagnement de leadership Cognizant
NOS PARTENAIRES

Notre réseau international de partenaires

Qu'il s'agisse d'intelligence embarquée ou de plateformes edge-natives, nous collaborons avec les dirigeants technologiques les plus fiables pour convertir des visions de produits intelligents en projets évolutifs concrets.

Un drone survole un champ de maïs luxuriant afin de prendre des clichés des cultures au sol.
Établir une présence technique internationale via des acquisitions stratégiques :

Les acquisitions par Cognizant de Mobica, Softvision, Belcan et Devbridge ont étendu notre présence mondiale et nous ont dotés de profils d'ingénieurs de renommée internationale en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à notre grande expertise en ingénierie produit, appareils connectés et plateformes digitales, nous aidons les clients à stimuler l'innovation avec une mise à l'échelle régionale, des prestations internationales et une excellence reconnue en matière d'IR&D et de logiciels embarqués.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Les dernières actualités et perspectives

Gardez une longueur d'avance. Parcourez les dernières perspectives, tendances et actualités qui façonnent le monde de l'IoT et de l'ingénierie.

La nouvelle génération d'applications de santé cloud connectées

Ce partenariat combine la plateforme HealthSuite de Philips et l'expertise de Cognizant en digital engineering afin de proposer des solutions de santé digitale à grande échelle aux entreprises des secteurs de la santé et pharmaceutique.

Lire l'article
Un ordinateur portable sur une table de laboratoire entouré de divers outils et matériaux visibles en arrière-plan.
Cognizant va déployer Neuro® AI avec NVIDIA pour faciliter la collaboration professionnelle

Basée sur l'IA NVIDIA, la plateforme Neuro® de Cognizant sert de socle aux systèmes multi-agents évolutifs, aux LLM sur mesure et aux jumeaux numérique pour la transformation des entreprises.

Lire l'article
Arrière-plan digital abstrait sous forme de vagues, de lignes et de gradients de couleurs vives.
Cognizant reconnue comme leader exemplaire par Everest Group en matière de services d'IA et d'IA générative

Cette reconnaissance est motivée par les programmes d'innovation, la stratégie de talent et l'écosystème partenaire de Cognizant au service d'une adoption IA évolutive et responsable.

Lire l'article
Une personne tape sur un clavier d'ordinateur portable dont l'écran affiche diverses données et informations.
LEADERSHIP

Ouvrir la voie

Faites connaissance avec les experts en charge de l'innovation produit intelligente, à la rencontre de l'expérience, de la vision et de l'excellence technique.

Diego Gastaldi

Offering Leader, Smart Products

Portrait de Diego Gastaldi

Parés à innover ? Parlons-en.

La libération du plein potentiel de l'IoT et des technologies connectées exige de grandes connaissances et une longue expérience de l'ingénierie.

Nous disposons de l'expertise pour vous accompagner du concept jusqu'au succès commercial. Discutons de vos ambitions en matière de produits intelligents et de nos méthodes pour les concrétiser.

Découvrez comment nous pouvons en faire plus pour vous et vos projets.
