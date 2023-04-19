Cognizant encourage les sociétés hypothécaires au moyen des données, de l'IA et de l'innovation pilotée par les plateformes. Forts d'une expertise approfondie des domaines, de capacités de conseil et d'un solide écosystème partenaires, nous concevons des modèles opérationnels intelligents qui stimulent l'efficacité et la modernisation. Nos connaissances en matière de plateformes prennent en charge les stratégies de conception et d'achat.

Nous offrons plus de 20 actifs et accélérateurs spécialisés tels que DAF, iVerify et des services de conformité pour combler les lacunes des plateformes et systèmes de production de prêt généralistes. Notre plateforme Neuro® permet l'orchestration pilotée par l'IA, une intégration fluide des partenaires ainsi que des performances de niveau professionnel dans les environnements cloud et données.