Automatisation intelligente des processus
À la une : Cognizant Neuro® Business Processes
Découvrez un moyen plus rapide et plus simple de fournir des expériences fluides.
Découvrez comment notre plateforme d'automatisation alimentée par l'IA accélère l'intégration de données et la production de rapports, améliore l'efficacité et transforme les processus, quel que soit le domaine.
Gooty Agraharam
IPA Global Head and VP - Digital Business Operations IPA
Cognizant
Nos offres
Travaillez plus intelligemment, exploitez votre potentiel
Le pôle Automatisation intelligente des processus de Cognizant associe des services de conseil, des partenariats étroits avec des fournisseurs et des solutions intégrées pour créer et exécuter des feuilles de route stratégiques. Nous commençons là où vous en êtes dans votre parcours d'automatisation et nous vous aidons à accélérer votre rythme d'adoption, en intégrant nos équipes de sorte qu'elles imprègnent votre culture pour obtenir des résultats.
Accélérer. Simplifier. Déployer.
Le facteur humain a autant d’importance que la technologie choisie lors du déploiement de l'automatisation intelligente. Notre équipe conseil travaille vous accompagne pour créer un cadre durable qui puisse être déployé à grande échelle, établir le bon modèle opérationnel et intégrer la conduite du changement. Grâce à une expertise approfondie du domaine, des offres et une méthodologie basée sur les données, nous travaillons avec vous pour moderniser vos processus métier les plus stratégiques.
Nous vous apportons une perspective unique sur votre environnement technologique. Avec nos solutions intégrées, de bout en bout, vous pourrez accélérer votre transformation digitale et mieux piloter vos activités dans un paysage en constante évolution.
Repenser le travail et intégrer le digital
Pour optimiser les résultats de votre entreprise avec l’automatisation intelligente des processus, il faut déployer la technologie la plus adaptée à votre écosystème informatique, et ce sur toutes vos opérations digitales. Nos solutions et celles de notre écosystème de partenaires vous aident à simplifier, accélérer et étendre l’automatisation, permettant aux processus complets de créer des modèles opérationnels flexibles et résilients.
Nous vous aidons à démocratiser les technologies d'automatisation au sein de vos équipes métiers et opérationnelles en vous fournissant une plateforme évolutive comprenant les meilleurs outils et accélérateurs du marché. Avec des solutions low-code, la documentation de tâches, la cartographie des processus et des plateformes cognitives cross-processus, vos collaborateurs peuvent abandonner les tâches à faible valeur ajoutée au profit de plus d’innovation.
Un résultat sur mesure adapté à vos méthodes de travail
Le succès de l'automatisation intelligente des processus repose sur deux éléments indispensables : avoir la bonne technologie et être accompagné d’un partenaire qui s'imprègne de votre façon de travailler. Nous délivrons des solutions flexibles, adaptées et personnalisées qui offrent une approche non linéaire de la transformation digitale. Notre modèle opérationnel garantit la qualité en utilisant la conduite du changement pour améliorer les résultats.
Avec notre approche plateforme, nous intégrons des technologies interconnectées pour accélérer l’automatisation, optimiser l’exécution et renforcer le caractère reproductible et l’évolutivité tout en garantissant la résilience. Nos cadres, accélérateurs et ressources spécifiques à un domaine vous aident à créer de la valeur plus rapidement. Nous mettons en œuvre des stratégies de développement pour les citoyens allant des groupes ciblés à des déploiements à grande échelle.
Modèles opérationnels modernes
La raison d’être de votre entreprise est de servir au mieux vos clients – c’est à dire comprendre leurs besoins et agir rapidement pour répondre à leurs demandes. Notre objectif est de vous aider à réaliser cette ambition. Nos services d'automatisation externalisés entièrement managés vous offrent plus de flexibilité pour gérer et déployer vos processus d'innovation.
Nos services sont orientés résultats, de la gestion documentaire jusqu’au développement, au déploiement et à la maintenance de l’automatisation de vos processus. Nous fournissons des activités durables.
De la RPA traditionnelle à l'automatisation agentique à grande échelle
Lors de la UiPath Fusion 2025, Venkat Bhaskara (Director of Automations-AgentOps chez Pearson Education) et Mariesa Coughanour (Head of NA Delivery, Advisory & Mindshare, Intelligent Automation chez Cognizant) ont exposé comment les entreprises dépassent l'automatisation traditionnelle et se tournent vers des agents intelligents et orientés objectifs.
Regardez cette vidéo pour obtenir des informations pratiques sur la gestion des modifications, la priorisation des parties prenantes et le développement de compétences. Profitez également d'un cas concret illustrant la méthode Pearson Education de transformation du processus d'inscription des étudiants avec AgentOps.
Cognizant relève les défis de l'automatisation avec ses partenaires
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