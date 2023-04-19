Services SAP

Présentation
Les attentes des consommateurs évoluent. Ils s'intéressent désormais plus aux résultats opérationnels concrets qu'aux caractéristiques technologiques. Face à l'évolution de cette dynamique, les entreprises doivent innover, simplifier et rationaliser leurs processus afin d'offrir une meilleure expérience à leurs clients et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.
- La modernisation permet aux entreprises de proposer des expériences personnalisées et de mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques numériques à la demande.
- L'agilité permet aux entreprises d'accéder aux données et d'adapter leurs processus pour répondre aux demandes clients partout, à tout moment.