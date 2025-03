Créer une dynamique : vers l'adoption de l'IA en toute confiance

En 2024, l'IA générative est passée de terme à la mode à impératif commercial. Cette année, les grandes entreprises du monde entier ont dépensé en moyenne 47,5 millions de dollars pour cette technologie, selon notre récente étude mondiale sur l'adoption de l'IA générative.

Cet engagement substantiel souligne son importance perçue. Près de trois quarts des personnes interrogées dans le cadre de notre étude déclarent qu'il s'agit d'un élément vital pour la pérennité de leurs résultats. Il a d'ailleurs suscité un sentiment d'urgence persistant : près de 70 % des dirigeants craignent de ne pas progresser assez vite.

Le parcours d'adoption généralisée n'est toutefois pas sans obstacles. Notre étude a permis d'identifier plusieurs facteurs qui accéléreront ou freineront la dynamique de l'IA générative au niveau mondial et régional. Savoir quels leviers actionner et leur variation d'un pays ou d'une région à l'autre fera la différence entre la dynamique de l'IA et sa stagnation. Le succès dépendra de l'efficacité de gestion de ces dynamiques.

Par exemple, bien que les sondés attestent d'un engagement fort de la part des dirigeants et de stratégies d'entreprise solides, un grand fossé subsiste : de nombreux cadres supérieurs expriment des doutes quant à la préparation de leurs infrastructures technologiques, leurs talents/compétences et leur agilité organisationnelle. Ce décalage entre la vision des dirigeants et la préparation opérationnelle souligne la nécessité pour les entreprises de renforcer leurs capacités fondamentales afin de tirer parti du potentiel de l'IA.

Pour obtenir une vue d'ensemble de l'adoption de l'IA générative dans le monde, nous avons interrogé 2 200 cadres d'entreprise dans 23 pays et 15 secteurs d'activité sur leurs stratégies en matière d'IA générative. Dans le sillage de notre précédente étude « Nouvelle technologie, nouveau monde », qui mettait en lumière les gains économiques et les défis potentiels de l'IA générative aux États-Unis, cette étude approfondit les tendances mondiales en matière d'adoption, notamment les niveaux d'investissement, les cas d'utilisation, l'état de préparation des organisations et les stratégies de réussite commerciale.