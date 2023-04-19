Services d'applications basés sur l'IA

Nous sommes convaincus que cette distinction reflète notre capacité à fournir l'automatisation pilotée par l'IA ainsi que des stratégies zéro maintenance afin d'accélérer la valeur commerciale de nos clients. Cognizant associe une profonde expertise sectorielle à des plateformes basées sur l'IA telles que Neuro® IT Operations pour l'hyperautomatisation, la maintenance prédictive et la résolution proactive des incidents. Notre approche des prestations axée sur l'IA alimentée par l'ingénierie par IA générative et l'orchestration par IA agentique garantit des services sourcés évolutifs et conformes, adaptés aux besoins sectoriels, le tout au service de l'automatisation, de la résilience et d'une innovation plus rapide.

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