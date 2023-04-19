Microsoft Business Group

Dotez vos équipes d'outils digitaux de pointe pour une collaboration intégrée. Les solutions Cognizant WorkNEXT améliorent la productivité, soutiennent le travail à distance et créent des espaces de travail agiles. Transformez les méthodes de collaboration de vos équipes pour qu'elles s'épanouissent sur un lieu de travail moderne.

Travaillez plus intelligemment avec Microsoft 365 Copilot Chat et les agents Copilot

Tirez profit du potentiel de cet assistant d'IA générative pour encourager des résultats métier positifs, automatiser des processus, laisser libre cours à la créativité et stimuler la collaboration en toute sérénité, grâce à une sécurité de niveau entreprise et à notre approche de l'IA responsable.

Plateformes de productivité du lieu de travail

Améliorez l'expérience des employés et encouragez la collaboration pour stimuler la productivité de l'entreprise. Travaillez n'importe où, en toute sécurité, en partageant des informations via Exchange, Teams, SharePoint et OneDrive.

Gestion unifiée des terminaux

Activez le BYOD (bring your own device ou apportez votre équipement de communication) avec un accès sécurisé aux données et applications de l'entreprise. Redéfinissez la manière dont le service informatique fournit et gère les applications, les appareils et les services pour les utilisateurs.