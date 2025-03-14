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Insights

Nos derniers points de vue

Les organisations d'aujourd'hui sont confrontées à des changements continuels sur les marchés, dans les économies et dans les technologies. Nous sommes là pour vous proposer des idées qui vous aideront à agir.

RAPPORT

La question à mille milliards : quel avenir pour la main-d'œuvre à l'ère de l'IA générative ?

Alors que l'IA générative améliore la productivité et perturbe le monde du travail, les chefs d'entreprise doivent repenser la valeur des fonctions et la pyramide des talents pour adapter les stratégies de main-d'œuvre à l'évolution de l'environnement.

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Électricien travaillant sur un panneau

RAPPORT

Créer une dynamique : vers l'adoption de l'IA en toute confiance

Notre dernière étude met en évidence un fort engagement des dirigeants en faveur de l'IA générative, mais révèle des lacunes dans la préparation des entreprises. En remédiant à leurs faiblesses et en tirant parti de leurs atouts, les entreprises peuvent se préparer à la prochaine vague d'adoption de l'IA.

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Trafic avançant à une vitesse accélérée

RAPPORT

La pensée AI native

Si les entreprises existantes ne peuvent devenir AI natives, elles doivent néanmoins rester vigilantes face aux start-up basées sur l'IA qui s'accaparent de nouvelles opportunités de marché. En étudiant attentivement la manière dont les entreprises AI natives placent l'IA au cœur de leurs opérations et de leur technologie, les entreprises établies peuvent récolter les fruits de la réflexion et des méthodes de leurs plus récents concurrents.

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Une banale grenouille apparait plus colorée au travers de lunettes

L'enteprise moderne

Soyez toujours prêt pour le changement. Apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs, à anticiper le changement et à positionner votre entreprise afin qu'elle puisse réagir à temps et devancer ses concurrents.

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Tech to watch

Découvrez notre collection d'articles et de rapports pour mieux comprendre l'innovation, libérer son potentiel et favoriser de nouveaux types de croissance.

Découvrez les trois types d'entreprises AI natives

Découvrez comment ces entreprises pourraient dépasser les limites des technologies et des processus existants, remodeler les expériences quotidiennes et changer les méthodes de travail.

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Durabilité et résilience

Des réglementations et du changement climatique aux modèles d'exploitation résilients et aux stratégies à faible émission de carbone, découvrez les dernières réflexions sur la durabilité et la résilience.

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